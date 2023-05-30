Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного
Для того, чтобы вкусно приготовить картофель, совсем не обязательно его чистить. Можно сделать сытные лодочки. В картофельные тарелочки просто нужно положить сытную начинку и все это запечь.
Идея приготовления сытных картофельных лодочек опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Такое блюдо остается вкусным даже на следующий день.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт.
- вареная колбаска – 125 г
- сыр твердый или моцарелла) – 125 г
- сметана – 2 ст.л
- укроп, зеленый лук
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку хорошо помойте.
2. Не очищенной отварите до готовности (20 мин).
3. Охладите, разрежьте вдоль пополам и ложкой извлеките середину. Нарежьте колбасу кубиками, сыр натрите.
4. Соедините все остальные ингредиенты и перемешайте.
5. Выложите начинку и запекайте при температуре 180-200 градусов 25 минут.
6. При желании украсьте зеленью и подавайте горячей.
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