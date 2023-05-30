Для того, чтобы вкусно приготовить картофель, совсем не обязательно его чистить. Можно сделать сытные лодочки. В картофельные тарелочки просто нужно положить сытную начинку и все это запечь.

Идея приготовления сытных картофельных лодочек опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Такое блюдо остается вкусным даже на следующий день.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

вареная колбаска – 125 г

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сыр твердый или моцарелла) – 125 г

сметана – 2 ст.л

укроп, зеленый лук

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку хорошо помойте.

2. Не очищенной отварите до готовности (20 мин).

3. Охладите, разрежьте вдоль пополам и ложкой извлеките середину. Нарежьте колбасу кубиками, сыр натрите.

4. Соедините все остальные ингредиенты и перемешайте.

5. Выложите начинку и запекайте при температуре 180-200 градусов 25 минут.

6. При желании украсьте зеленью и подавайте горячей.

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