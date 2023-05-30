Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного

Для того, чтобы вкусно приготовить картофель, совсем не обязательно его чистить. Можно сделать сытные лодочки. В картофельные тарелочки просто нужно положить сытную начинку и все это запечь.

Идея приготовления сытных картофельных лодочек опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Такое блюдо остается вкусным даже на следующий день.

Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт.
  • вареная колбаска – 125 г
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  • сыр твердый или моцарелла) – 125 г
  • сметана – 2 ст.л
  • укроп, зеленый лук
  • соль, перец

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного

1. Картошку хорошо помойте.

2. Не очищенной отварите до готовности (20 мин).

Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного

3. Охладите, разрежьте вдоль пополам и ложкой извлеките середину. Нарежьте колбасу кубиками, сыр натрите.

Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного

4. Соедините все остальные ингредиенты и перемешайте.

5. Выложите начинку и запекайте при температуре 180-200 градусов 25 минут.

Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного

6. При желании украсьте зеленью и подавайте горячей.

Как вкусно приготовить картофель в кожуре: лучше пюре, запеченного или жареного

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