Как вкусно приготовить кофе с молоком: напиток будет непревзойденным
Обычный кофе можно приготовить очень вкусно. Достаточно добавить в напиток некоторые банальные ингредиенты, которые точно найдутся на кухне. Причем подойдут они как для растворимого, так и для заварного кофе. Прекрасно сочетается напиток со специями – корицей, перцем или кардамоном, а также с молоком, зефиром, мороженым, халвой, шоколадом и цитрусовыми.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась интересным рецептом приготовления заварного кофе с молоком и плавленым сыром.
Ингредиенты:
- кофе молотый – 2 ч. л.
- молоко – 50 мл
- вода – 100 мл
- сыр плавленый – 1-2 ч. л.
- сахар
- соль – на кончике ножа
Способ приготовления:
1. Вскипятить молоко и сразу добавить в него сыр и соль. Осторожно перемешать до полного растворения сыра.
2. Приготовить кофе привычным для вас способом.
3. Смешать заваренный кофе и молочную массу, перемешать. Добавить сахар по вкусу и разлить в чашки.
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