Как вкусно приготовить кофе с молоком: напиток будет непревзойденным

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как вкусно приготовить кофе с молоком: напиток будет непревзойденным

Обычный кофе можно приготовить очень вкусно. Достаточно добавить в напиток некоторые банальные ингредиенты, которые точно найдутся на кухне. Причем подойдут они как для растворимого, так и для заварного кофе. Прекрасно сочетается напиток со специями – корицей, перцем или кардамоном, а также с молоком, зефиром, мороженым, халвой, шоколадом и цитрусовыми.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась интересным рецептом приготовления заварного кофе с молоком и плавленым сыром.

Рецепт кофе с молоком и сыром

Ингредиенты:

  • кофе молотый – 2 ч. л.
  • молоко – 50 мл
  • вода – 100 мл
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  • сыр плавленый – 1-2 ч. л.
  • сахар
  • соль – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Вскипятить молоко и сразу добавить в него сыр и соль. Осторожно перемешать до полного растворения сыра.

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2. Приготовить кофе привычным для вас способом.

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3. Смешать заваренный кофе и молочную массу, перемешать. Добавить сахар по вкусу и разлить в чашки.

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