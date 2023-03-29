Обычный кофе можно приготовить очень вкусно. Достаточно добавить в напиток некоторые банальные ингредиенты, которые точно найдутся на кухне. Причем подойдут они как для растворимого, так и для заварного кофе. Прекрасно сочетается напиток со специями – корицей, перцем или кардамоном, а также с молоком, зефиром, мороженым, халвой, шоколадом и цитрусовыми.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась интересным рецептом приготовления заварного кофе с молоком и плавленым сыром.

Ингредиенты:

кофе молотый – 2 ч. л.

молоко – 50 мл

вода – 100 мл

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сыр плавленый – 1-2 ч. л.

сахар

соль – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Вскипятить молоко и сразу добавить в него сыр и соль. Осторожно перемешать до полного растворения сыра.

2. Приготовить кофе привычным для вас способом.

3. Смешать заваренный кофе и молочную массу, перемешать. Добавить сахар по вкусу и разлить в чашки.

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