Как вкусно приготовить креветки дома: варить не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить креветки дома: варить не придется

Гораздо лучше не просто отварить креветки в кипящей воде, а пожарить их на сковороде. Перед этим овощи следует замариновать в смеси лимонного сока, масла и соевого соуса. Морепродукты прекрасно пропитываются этими компонентами за небольшое количество времени и получаются очень сочными.

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Идея приготовления ароматных жареных креветок с соевым соусом и чесноком опубликована на странице фудблогера Ангелины с ником angelinazinkovaaa в Instagram. Такие креветки можно использовать для салатов и других блюд.

Как вкусно приготовить креветки дома: варить не придется

Ингредиенты:

  • сырые креветки
  • лимон
  • перец
  • чеснок
  • соевый соус
  • оливковое масло
  • сливочное масло

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить креветки дома: варить не придется

1. С сырых креветок снять панцирь и почистить середину.

2. К креветкам добавить масло, перец, лимонный сок, ложку соевого соуса.

Как вкусно приготовить креветки дома: варить не придется

3. Оставить на 15 минут.

4. На сковороду положить кусочек масла, влить немного растительного масла.

Как вкусно приготовить креветки дома: варить не придется

5. Добавить чеснок.

6. Жарить полторы минуты с одной стороны и минуту с другой.

Как вкусно приготовить креветки дома: варить не придется

7. Креветки выложить на тарелку.

8. Полить лимонным соком, посыпать зеленью.

Как вкусно приготовить креветки дома: варить не придется

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