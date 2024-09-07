Гораздо лучше не просто отварить креветки в кипящей воде, а пожарить их на сковороде. Перед этим овощи следует замариновать в смеси лимонного сока, масла и соевого соуса. Морепродукты прекрасно пропитываются этими компонентами за небольшое количество времени и получаются очень сочными.

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Идея приготовления ароматных жареных креветок с соевым соусом и чесноком опубликована на странице фудблогера Ангелины с ником angelinazinkovaaa в Instagram. Такие креветки можно использовать для салатов и других блюд.

Ингредиенты:

сырые креветки

лимон

перец

чеснок

соевый соус

оливковое масло

сливочное масло

Способ приготовления:

1. С сырых креветок снять панцирь и почистить середину.

2. К креветкам добавить масло, перец, лимонный сок, ложку соевого соуса.

3. Оставить на 15 минут.

4. На сковороду положить кусочек масла, влить немного растительного масла.

5. Добавить чеснок.

6. Жарить полторы минуты с одной стороны и минуту с другой.

7. Креветки выложить на тарелку.

8. Полить лимонным соком, посыпать зеленью.

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