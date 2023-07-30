Дети очень часто отказываются есть разные виды круп. Однако даже кукурузную кашу можно приготовить так, чтобы оценили даже самые маленькие. В таком случае блюдо нужно варить на воде или молоке и обязательно дополнять фруктами, ягодами или сыром.

В одном из кулинарных блогов (moireceptuforeva) в Instagram был опубликован рецепт кукурузной каши на воде с персиком и творогом.

Ингредиенты на 1 порцию:

кукурузная крупа – 1,5 ст. л.

вода – 9 ст. л.

сладкий персик – 1 шт

кисломолочный творог – 2 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Крупу нужно насыпать в кастрюлю, залить водой (можно добавить немного молока) и варить на слабом огне до готовности под крышкой, периодически помешивая.

2. Очистить персик от косточки и порезать кубиками. Добавить в кашу вместе с творогом. Творог, кстати, можно перетереть через сито, так каша будет более однородной. Приятного аппетита!

Ранее в блоге также поделились рецептом кукурузной каши с сыром и маслом.

Ингредиенты:

кукурузная крупа – 1\2 ст.

вода – 2 ст.

твердый сыр – 30 г

сливочное масло

соль (для детей после года)

Способ приготовления:

1. Крупу насыпать в кастрюлю и залить водой. Варить на слабом огне под крышкой до готовности. Периодически нужно помешивать.

2. Тем временем натереть сыр.

3. Готовую кашу смешать с творогом и кусочком сливочного масла. Перемешать. Готово!

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