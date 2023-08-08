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Как вкусно приготовить кукурузу на перекус: понравится взрослым и детям
Кукуруза – это полезный овощ, который можно вкусно варить и запекать в духовке. Кроме того, он является основой для котлет. Они диетичные, низкокалорийные и их можно есть на перекус.
Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных и вкусных котлет из кукурузы.
Ингредиенты:
- кукуруза – 2 ст.
- яйца – 3 шт
- лук – 1 ст. л.
- петрушка\кинза – 1 ст. л.
- рыбный соевый соус – 1 ч. л.
- карри – 1 ч. л.
- соль, перец
- мука – 8 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить кукурузу, измельчить лук и кинзу или петрушку.
2. В глубокой миске смешать кукурузу, лук, зелень, яйца и специи. Все тщательно перемешать.
3. Добавить муку и перемешать массу, чтобы не было комочков.
4. На разогретую с маслом сковороду выложить по 1 ст. л. теста и пожарить котлеты. Приятного аппетита!
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