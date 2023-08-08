Кукуруза – это полезный овощ, который можно вкусно варить и запекать в духовке. Кроме того, он является основой для котлет. Они диетичные, низкокалорийные и их можно есть на перекус.

Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных и вкусных котлет из кукурузы.

Ингредиенты:

кукуруза – 2 ст.

яйца – 3 шт

лук – 1 ст. л.

петрушка\кинза – 1 ст. л.

рыбный соевый соус – 1 ч. л.

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карри – 1 ч. л.

соль, перец

мука – 8 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить кукурузу, измельчить лук и кинзу или петрушку.

2. В глубокой миске смешать кукурузу, лук, зелень, яйца и специи. Все тщательно перемешать.

3. Добавить муку и перемешать массу, чтобы не было комочков.

4. На разогретую с маслом сковороду выложить по 1 ст. л. теста и пожарить котлеты. Приятного аппетита!

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