Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
5,2 т.
Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией

Куриное филе – это достаточно диетическое, не жирное мясо. Поэтому во время приготовления оно может получиться несколько сухим. А для того, чтобы добавить сочность и нежный вкус – стоит сделать соус, в котором протушится курица. Лучше здесь использовать овощи и молочную основу – сливки.

Идея приготовления сочного куриного филе в соусе опубликована на странице фублогерки Тати Чудновой ( chudnova.food ) в Instagram.

Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт
  • специи и соль
  • черри – 250 г
  • шпинат – 100 г
  • сливки 20% – 200 мл
  • соус песто – 1 ст.л
  • соль – по вкусу
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Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией

1. Отделяем маленькие филе от большого.

Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией

2. Смешиваем масло со специями и солью и смазываем филе.

3. Обжариваем с обеих сторон до готовности, перекладываем в фольгу и закрываем, чтобы не уходило тепло.

Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией

4. Обжариваем черри со шпинатом 3 минуты.

5. Добавляем сливки и соус песто, перемешиваем и тушим еще 3 минуты.

Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией

6. Перекладываем филе.

Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией

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