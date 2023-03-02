Куриное филе – это достаточно диетическое, не жирное мясо. Поэтому во время приготовления оно может получиться несколько сухим. А для того, чтобы добавить сочность и нежный вкус – стоит сделать соус, в котором протушится курица. Лучше здесь использовать овощи и молочную основу – сливки.

Идея приготовления сочного куриного филе в соусе опубликована на странице фублогерки Тати Чудновой ( chudnova.food ) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт

специи и соль

черри – 250 г

шпинат – 100 г

сливки 20% – 200 мл

соус песто – 1 ст.л

соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Отделяем маленькие филе от большого.

2. Смешиваем масло со специями и солью и смазываем филе.

3. Обжариваем с обеих сторон до готовности, перекладываем в фольгу и закрываем, чтобы не уходило тепло.

4. Обжариваем черри со шпинатом 3 минуты.

5. Добавляем сливки и соус песто, перемешиваем и тушим еще 3 минуты.

6. Перекладываем филе.

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