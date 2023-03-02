Как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся технологией
Куриное филе – это достаточно диетическое, не жирное мясо. Поэтому во время приготовления оно может получиться несколько сухим. А для того, чтобы добавить сочность и нежный вкус – стоит сделать соус, в котором протушится курица. Лучше здесь использовать овощи и молочную основу – сливки.
Идея приготовления сочного куриного филе в соусе опубликована на странице фублогерки Тати Чудновой ( chudnova.food ) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт
- специи и соль
- черри – 250 г
- шпинат – 100 г
- сливки 20% – 200 мл
- соус песто – 1 ст.л
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отделяем маленькие филе от большого.
2. Смешиваем масло со специями и солью и смазываем филе.
3. Обжариваем с обеих сторон до готовности, перекладываем в фольгу и закрываем, чтобы не уходило тепло.
4. Обжариваем черри со шпинатом 3 минуты.
5. Добавляем сливки и соус песто, перемешиваем и тушим еще 3 минуты.
6. Перекладываем филе.
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