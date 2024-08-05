Даже сухое и диетическое куриное филе можно сделать очень сочным. И таким оно остаться даже после запекания в духовке. Нужно добавить всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления сочного куриного филе для обеда опубликована на странице фудблогера Натальи Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Добавьте вкусные сезонные помидоры и кусочки сыра.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

соль, приправа для курицы

помидоры – 1-2 шт.

сыр сулугуни или моцарелла – 100 г

листья шпината

растительное масло

томаты черри

Способ приготовления:

1. Взять два небольших филе и острый нож.

2. Разрезать филе пополам, не дорезая до конца.

3. Посолить и посыпать приправой для курицы.

4. Перевернуть и сделать то же самое.

5. Также нарезать томаты и 100 грамм сыра сулугуни или моцарелла.

6. Внутрь филе поочередно выложить нарезанные томаты и сыр.

7. Сверху также положить листья шпината.

8. Каждое филе скрепляем зубочистками.

9. На сковородку налить растительное масло и жарить филе с обеих сторон до золотистого цвета примерно по 4-5 минут.

10. Также на сковороду выложить веточку томатов черри.

11. Поставить запекать в духовку на 15 минут в той же сковородке.

12. Выпекать 15-20 минут при температуре 200 градусов.

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