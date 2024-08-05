Как вкусно приготовить куриное филе на обед: получится очень сочным и мягким
Даже сухое и диетическое куриное филе можно сделать очень сочным. И таким оно остаться даже после запекания в духовке. Нужно добавить всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления сочного куриного филе для обеда опубликована на странице фудблогера Натальи Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Добавьте вкусные сезонные помидоры и кусочки сыра.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- соль, приправа для курицы
- помидоры – 1-2 шт.
- сыр сулугуни или моцарелла – 100 г
- листья шпината
- растительное масло
- томаты черри
Способ приготовления:
1. Взять два небольших филе и острый нож.
2. Разрезать филе пополам, не дорезая до конца.
3. Посолить и посыпать приправой для курицы.
4. Перевернуть и сделать то же самое.
5. Также нарезать томаты и 100 грамм сыра сулугуни или моцарелла.
6. Внутрь филе поочередно выложить нарезанные томаты и сыр.
7. Сверху также положить листья шпината.
8. Каждое филе скрепляем зубочистками.
9. На сковородку налить растительное масло и жарить филе с обеих сторон до золотистого цвета примерно по 4-5 минут.
10. Также на сковороду выложить веточку томатов черри.
11. Поставить запекать в духовку на 15 минут в той же сковородке.
12. Выпекать 15-20 минут при температуре 200 градусов.
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