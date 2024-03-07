Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким
Куриные голени довольно быстро готовятся, потому идеально подходят для обеда. Но не следует пересушивать их в духовке. Лучше протушить мясо прямо на сковороде.
Идея приготовления куриных голеней в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.demirel в Instagram. Для сытности можно добавить грибы.
Ингредиенты:
- куриные ножки – 6 шт
- бульон – 500 мл (любой)
- сливки 35% – 80 г
- шампиньоны – 150 г
- сливочное масло – 30 г
- оливковое масло – 10 г
- горчица – 1 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- специи – тимьян, а также любые любимые
- соль
Способ приготовления:
1. Куриные ножки помыть и просушить бумажным полотенцем.
2. На разогретую сковороду выложить сливочное и оливковое масло, а затем ножки.
3. Жарить до золотистой корочки по 10 минут с каждой стороны (в общей сложности 20 минут).
4. Обжаренные ножки отложить.
5. Шампиньоны порезать на 4 части, каждую положить в эту же сковородку и пожарить грибы.
6. Позже добавить чеснок, затем налить бульон.
7. Довести до кипения, добавить горчицу, сливки, специи и соль.
8. Постоянно помешивая, соус варим минут 10 до легкого загущения.
9. Затем готовый соус выложить в форму, далее куриные ножки и присыпать сверху тимьяном и запекать в разогретой духовке при температуре 175 градусов 15 минут.
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