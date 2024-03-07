Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

Куриные голени довольно быстро готовятся, потому идеально подходят для обеда. Но не следует пересушивать их в духовке. Лучше протушить мясо прямо на сковороде.

Идея приготовления куриных голеней в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.demirel в Instagram. Для сытности можно добавить грибы.

Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

Ингредиенты:

  • куриные ножки – 6 шт
  • бульон – 500 мл (любой)
  • сливки 35% – 80 г
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  • шампиньоны – 150 г
  • сливочное масло – 30 г
  • оливковое масло – 10 г
  • горчица – 1 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • специи – тимьян, а также любые любимые
  • соль

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

1. Куриные ножки помыть и просушить бумажным полотенцем.

2. На разогретую сковороду выложить сливочное и оливковое масло, а затем ножки.

3. Жарить до золотистой корочки по 10 минут с каждой стороны (в общей сложности 20 минут).

Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

4. Обжаренные ножки отложить.

5. Шампиньоны порезать на 4 части, каждую положить в эту же сковородку и пожарить грибы.

Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

6. Позже добавить чеснок, затем налить бульон.

Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

7. Довести до кипения, добавить горчицу, сливки, специи и соль.

Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

8. Постоянно помешивая, соус варим минут 10 до легкого загущения.

Как вкусно приготовить куриные голени на обед: мясо получится очень мягким

9. Затем готовый соус выложить в форму, далее куриные ножки и присыпать сверху тимьяном и запекать в разогретой духовке при температуре 175 градусов 15 минут.

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