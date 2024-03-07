Куриные голени довольно быстро готовятся, потому идеально подходят для обеда. Но не следует пересушивать их в духовке. Лучше протушить мясо прямо на сковороде.

Идея приготовления куриных голеней в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.demirel в Instagram. Для сытности можно добавить грибы.

Ингредиенты:

куриные ножки – 6 шт

бульон – 500 мл (любой)

сливки 35% – 80 г

Видео дня

шампиньоны – 150 г

сливочное масло – 30 г

оливковое масло – 10 г

горчица – 1 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

специи – тимьян, а также любые любимые

соль

Способ приготовления:

1. Куриные ножки помыть и просушить бумажным полотенцем.

2. На разогретую сковороду выложить сливочное и оливковое масло, а затем ножки.

3. Жарить до золотистой корочки по 10 минут с каждой стороны (в общей сложности 20 минут).

4. Обжаренные ножки отложить.

5. Шампиньоны порезать на 4 части, каждую положить в эту же сковородку и пожарить грибы.

6. Позже добавить чеснок, затем налить бульон.

7. Довести до кипения, добавить горчицу, сливки, специи и соль.

8. Постоянно помешивая, соус варим минут 10 до легкого загущения.

9. Затем готовый соус выложить в форму, далее куриные ножки и присыпать сверху тимьяном и запекать в разогретой духовке при температуре 175 градусов 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: