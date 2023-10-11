Как вкусно приготовить куриные голени в духовке на обед: с овощами и рисом
Если вы хотите вкусно и быстро пообедать мясом – приготовьте куриные голени. Их достаточно просто замариновать и совсем ненадолго поместить в духовку. А если нужно накормить большую семью – добавьте еще овощи и рис.
Идея приготовления сочной курицы с рисом и овощами на обед опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. Блюдо получится очень сочным и сытным. Потом можно будет просто разогреть.
Ингредиенты:
- 6-7 куриных голеней
- 400 г длиннозернистого риса
- 400 г замороженных овощей
- 70 г соевого соуса
- 3-4 зубца чеснока
- 3 ст.л. масла
- соль
- перец
- 1 ст.л. паприки
- 2 стакана воды
Способ приготовления:
1. К голеням добавить соевый соус, чеснок, соль, перец, паприку.
2. Вымешать и оставить на 30 минут мариноваться.
3. Рис промыть в прохладной воде 4-5 раз.
4. На противень выложить рис, разровнять.
5. Затем овощи, сверху голени.
6. К соусу, в котором мариновались голени влить воду, все вылить в форму.
7. Запекать при температуре 200 градусов на час-час двадцать.
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