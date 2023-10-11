Как вкусно приготовить куриные голени в духовке на обед: с овощами и рисом

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Как вкусно приготовить куриные голени в духовке на обед: с овощами и рисом

Если вы хотите вкусно и быстро пообедать мясом – приготовьте куриные голени. Их достаточно просто замариновать и совсем ненадолго поместить в духовку. А если нужно накормить большую семью – добавьте еще овощи и рис.

Идея приготовления сочной курицы с рисом и овощами на обед опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. Блюдо получится очень сочным и сытным. Потом можно будет просто разогреть.

Как вкусно приготовить куриные голени в духовке на обед: с овощами и рисом

Ингредиенты:

  • 6-7 куриных голеней
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  • 400 г длиннозернистого риса
  • 400 г замороженных овощей
  • 70 г соевого соуса
  • 3-4 зубца чеснока
  • 3 ст.л. масла
  • соль
  • перец
  • 1 ст.л. паприки
  • 2 стакана воды

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриные голени в духовке на обед: с овощами и рисом

1. К голеням добавить соевый соус, чеснок, соль, перец, паприку.

2. Вымешать и оставить на 30 минут мариноваться.

Как вкусно приготовить куриные голени в духовке на обед: с овощами и рисом

3. Рис промыть в прохладной воде 4-5 раз.

4. На противень выложить рис, разровнять.

Как вкусно приготовить куриные голени в духовке на обед: с овощами и рисом

5. Затем овощи, сверху голени.

6. К соусу, в котором мариновались голени влить воду, все вылить в форму.

Как вкусно приготовить куриные голени в духовке на обед: с овощами и рисом

7. Запекать при температуре 200 градусов на час-час двадцать.

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