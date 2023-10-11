Если вы хотите вкусно и быстро пообедать мясом – приготовьте куриные голени. Их достаточно просто замариновать и совсем ненадолго поместить в духовку. А если нужно накормить большую семью – добавьте еще овощи и рис.

Идея приготовления сочной курицы с рисом и овощами на обед опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. Блюдо получится очень сочным и сытным. Потом можно будет просто разогреть.

Ингредиенты:

6-7 куриных голеней

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400 г длиннозернистого риса

400 г замороженных овощей

70 г соевого соуса

3-4 зубца чеснока

3 ст.л. масла

соль

перец

1 ст.л. паприки

2 стакана воды

Способ приготовления:

1. К голеням добавить соевый соус, чеснок, соль, перец, паприку.

2. Вымешать и оставить на 30 минут мариноваться.

3. Рис промыть в прохладной воде 4-5 раз.

4. На противень выложить рис, разровнять.

5. Затем овощи, сверху голени.

6. К соусу, в котором мариновались голени влить воду, все вылить в форму.

7. Запекать при температуре 200 градусов на час-час двадцать.

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