Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими
Чтобы куриные сердечки были мягкими – их достаточно протушить прямо на сковороде. Обязательно добавьте сливки, а также овощи, которые придадут особый вкус. Блюдо можно добавлять в макароны, различные каши и картофелю.
Идея приготовления тушеных куриных сердечек на сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Готовятся максимум 25 минут.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- сливки 10% – 200 мл
- мука – 1 ст.л.
- зелень
- соль, перец, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду влить масло и обжарить лук до золотистости и добавить мелко нарезанную морковь.
2. Перемешать и готовить к полуготовности моркови.
3. Добавить предварительно очищенные сердечки.
4. Перемешать и готовить 10 минут, они должны посветлеть.
5. К теплым сливкам добавить соль и специи.
6. Залить сердечки.
7. Перемешать, готовить 15 минут при средней температуре до загустения соуса.
8. Наконец посыпать зеленью.
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