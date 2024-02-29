Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими

Чтобы куриные сердечки были мягкими – их достаточно протушить прямо на сковороде. Обязательно добавьте сливки, а также овощи, которые придадут особый вкус. Блюдо можно добавлять в макароны, различные каши и картофелю.

Идея приготовления тушеных куриных сердечек на сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины Лазун (iren.lazun) в Instagram. Готовятся максимум 25 минут.

Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 500 г
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • сливки 10% – 200 мл
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  • мука – 1 ст.л.
  • зелень
  • соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими

1. На разогретую сковороду влить масло и обжарить лук до золотистости и добавить мелко нарезанную морковь.

2. Перемешать и готовить к полуготовности моркови.

Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими

3. Добавить предварительно очищенные сердечки.

4. Перемешать и готовить 10 минут, они должны посветлеть.

Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими

5. К теплым сливкам добавить соль и специи.

6. Залить сердечки.

Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими

7. Перемешать, готовить 15 минут при средней температуре до загустения соуса.

8. Наконец посыпать зеленью.

Как вкусно приготовить куриные сердечки на сковородке: получатся очень мягкими

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