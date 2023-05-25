Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда
Мясо обязательно должно быть в рационе малышей, ведь это незаменимый источник белка и разнообразных минеральных веществ. И чаще всего выбирают именно курицу, ведь она в меру жирная и не отягощает желудок.
Но если продукт просто отварить – он будет слишком сухим. А жарка – это не очень полезно. Поэтому лучшим вариантом будет сделать сытный куриный рулет.
Идея приготовления куриного рулета для детей опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 3 ст.л. йогурта
- 3 ст.л. ц/з муки
- 100 г твердого сыра
- 300 г куриного филе
- 50 мл молоко
- 1/2 лука
- специи (черный, красный перец, хмели-сунели, гранулированный чеснок)
Способ приготовления:
1. Яйца, йогурт, специи взбить электрическим венчиком. Добавить муку, натертый сыр и перемешать.
2. Выложить массу равномерно на противень, застеленный пергаментом, или на силиконовый коврик с бортиками.
3. Выпекать 12 минут при температуре 180 градусов.
4. Для начинки куриное филе, молоко, лук и специи взбить в чаше блендера.
5. На готовый омлет выкладываем мясную массу и разравниваем.
6. Осторожно заворачиваем рулет, кладем в пергаментную бумагу и выпекаем еще 30 минут при температуре 175 градусов.
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