Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда

Мясо обязательно должно быть в рационе малышей, ведь это незаменимый источник белка и разнообразных минеральных веществ. И чаще всего выбирают именно курицу, ведь она в меру жирная и не отягощает желудок.

Но если продукт просто отварить – он будет слишком сухим. А жарка – это не очень полезно. Поэтому лучшим вариантом будет сделать сытный куриный рулет.

Идея приготовления куриного рулета для детей опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда
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Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 3 ст.л. йогурта
  • 3 ст.л. ц/з муки
  • 100 г твердого сыра
  • 300 г куриного филе
  • 50 мл молоко
  • 1/2 лука
  • специи (черный, красный перец, хмели-сунели, гранулированный чеснок)

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда

1. Яйца, йогурт, специи взбить электрическим венчиком. Добавить муку, натертый сыр и перемешать.

2. Выложить массу равномерно на противень, застеленный пергаментом, или на силиконовый коврик с бортиками.

Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда

3. Выпекать 12 минут при температуре 180 градусов.

Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда

4. Для начинки куриное филе, молоко, лук и специи взбить в чаше блендера.

Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда

5. На готовый омлет выкладываем мясную массу и разравниваем.

Как вкусно приготовить курицу для ребенка: вариант полноценного блюда

6. Осторожно заворачиваем рулет, кладем в пергаментную бумагу и выпекаем еще 30 минут при температуре 175 градусов.

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