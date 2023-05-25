Мясо обязательно должно быть в рационе малышей, ведь это незаменимый источник белка и разнообразных минеральных веществ. И чаще всего выбирают именно курицу, ведь она в меру жирная и не отягощает желудок.

Но если продукт просто отварить – он будет слишком сухим. А жарка – это не очень полезно. Поэтому лучшим вариантом будет сделать сытный куриный рулет.

Идея приготовления куриного рулета для детей опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

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Ингредиенты:

3 яйца

3 ст.л. йогурта

3 ст.л. ц/з муки

100 г твердого сыра

300 г куриного филе

50 мл молоко

1/2 лука

специи (черный, красный перец, хмели-сунели, гранулированный чеснок)

Способ приготовления:

1. Яйца, йогурт, специи взбить электрическим венчиком. Добавить муку, натертый сыр и перемешать.

2. Выложить массу равномерно на противень, застеленный пергаментом, или на силиконовый коврик с бортиками.

3. Выпекать 12 минут при температуре 180 градусов.

4. Для начинки куриное филе, молоко, лук и специи взбить в чаше блендера.

5. На готовый омлет выкладываем мясную массу и разравниваем.

6. Осторожно заворачиваем рулет, кладем в пергаментную бумагу и выпекаем еще 30 минут при температуре 175 градусов.

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