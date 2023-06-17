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Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира
Во время приготовления курицы следует сохранить диетичность и легкость мяса. И, при этом, сделать продукт сочным. Поэтому лучшим вариантом будет запечь блюдо в духовке. А вместо разных маринадов подобрать правильные специи.
Идея приготовления сочной курицы в духовке опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Всего 4 специи сделают мясо очень ароматным.
Ингредиенты:
- 1 курочка табака
- специи к курице
- сухой чеснок
- хмели-сунели
- соль
Способ приготовления:
1. Разрезать курицу по грудке.
2. Немного развернуть, сделав более плоской.
3. Смазать специями.
4. Положить в рукав и запекать при температуре 200 градусов 50 минут.
5. Затем разрезать рукав и довести до золотой корочки еще 5 минут.
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