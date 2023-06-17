Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира

Во время приготовления курицы следует сохранить диетичность и легкость мяса. И, при этом, сделать продукт сочным. Поэтому лучшим вариантом будет запечь блюдо в духовке. А вместо разных маринадов подобрать правильные специи.

Идея приготовления сочной курицы в духовке опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Всего 4 специи сделают мясо очень ароматным.

Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира

Ингредиенты:

  • 1 курочка табака
  • специи к курице
  • сухой чеснок
  • хмели-сунели
  • соль
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Способ приготовления:

Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира

1. Разрезать курицу по грудке.

Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира

2. Немного развернуть, сделав более плоской.

Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира

3. Смазать специями.

Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира

4. Положить в рукав и запекать при температуре 200 градусов 50 минут.

5. Затем разрезать рукав и довести до золотой корочки еще 5 минут.

Как вкусно приготовить курицу табака: без сковородки, маринадов и лишнего жира

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