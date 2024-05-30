Как вкусно приготовить кус-кус с овощам для ужина: варить не нужно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить кус-кус с овощам для ужина: варить не нужно

Одна из самых простых каш в приготовлении – кус-кус, ведь для приготовления нужно всего лишь залить крупы кипятком. Стоит отметить, что кус-кус идеально сочетается с овощами, маслом и специями. 

Как вкусно приготовить кус-кус

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного кус-куса со свежими овощами, нутом и соусом песто.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кус-кус
  • г моркови 
  • 2 кабачка
  • 150 г нута 
  • маленькие помидоры
  • половина красного лук
  • оливковое масло 
  • лимон
  • песто 
  • петрушка

Способ приготовления: 

1. Кус-кус запарьте кипятком.

Кус-кус для приготовления блюда

2. Порежьте овощи и пожарьте до готовности.

Овощи и соус для блюда

3. Выложите кус-кус в миску, добавьте овощи, лук, полейте сверху оливковым маслом, соком лимона и песто. Добавьте петрушку. 

Готовое блюдо

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