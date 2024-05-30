Как вкусно приготовить кус-кус

Одна из самых простых каш в приготовлении – кус-кус, ведь для приготовления нужно всего лишь залить крупы кипятком. Стоит отметить, что кус-кус идеально сочетается с овощами, маслом и специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного кус-куса со свежими овощами, нутом и соусом песто.

Ингредиенты:

кус-кус

г моркови

2 кабачка

150 г нута

маленькие помидоры

половина красного лук

оливковое масло

лимон

песто

петрушка

Способ приготовления:

1. Кус-кус запарьте кипятком.

2. Порежьте овощи и пожарьте до готовности.

3. Выложите кус-кус в миску, добавьте овощи, лук, полейте сверху оливковым маслом, соком лимона и песто. Добавьте петрушку.

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