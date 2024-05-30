Все рецепты
Как вкусно приготовить кус-кус с овощам для ужина: варить не нужно
Одна из самых простых каш в приготовлении – кус-кус, ведь для приготовления нужно всего лишь залить крупы кипятком. Стоит отметить, что кус-кус идеально сочетается с овощами, маслом и специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного кус-куса со свежими овощами, нутом и соусом песто.
Ингредиенты:
- кус-кус
- г моркови
- 2 кабачка
- 150 г нута
- маленькие помидоры
- половина красного лук
- оливковое масло
- лимон
- песто
- петрушка
Способ приготовления:
1. Кус-кус запарьте кипятком.
2. Порежьте овощи и пожарьте до готовности.
3. Выложите кус-кус в миску, добавьте овощи, лук, полейте сверху оливковым маслом, соком лимона и песто. Добавьте петрушку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: