5 полезных продуктов, которые можно есть перед сном

Мы все привыкли к правилу, что за 3-4 часа до сна лучше не есть, а также не пить некоторые напитки, которые помешают крепкому сну, например, кофе. Но, диетологи все же допускают возможность легкого ужина или перекуса перед самым сном, который точно не навредит.

Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень продуктов, которые спокойно можно есть перед сном без вреда для организма и здоровья в целом.

Самые полезные продукты, которые можно есть перед сном:

1. Филе курицы или индюшки

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В курином и индюшачьем филе фактически нет углеводов, его можно сварить в подсоленной воде. Очень вкусно будет с легким овощным салатом с лимонным соком или натуральным йогуртом.

2. Рыба и морепродукты

Перед сном вы смело можете есть нежирные сорта рыбы, лучше белой. Так как это источник белка, который необходим при похудении. Есть рыбу можно с овощами.

3. Овощи

В них очень много клетчатки и они абсолютно некалорийны. Лучше всего съесть запеченные или вареные овощи, отличным вариантом может стать рагу или запеканка.

4. Молоко

Этот продукт не только поможет преодолеть голод, но и быстрее уснуть. Так как в нем содержится триптофан — аминокислота, которая обладает седативным эффектом. Вы можете добавить корицу и мед, так будет еще вкуснее.

5. Фрукты

Бытует мнение, что фрукты категорически нельзя есть перед сном, но диетологи утверждают, что действительно лучше отказаться от сладких фруктов перед сном, а также их лучше запекать, например, яблоки с медом и орехами или творогом. Такой ужин точно не навредит ни здоровью, ни фигуре.

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