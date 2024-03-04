Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть всем и не меньше, чем 2-3 раза в неделю. Лучше всего есть рыбу приготовленную в духовке или вареную, так вы точно будете уверены в ее безопасности.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной семги в лимонном соусе.

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Ингредиенты:

400-500г филе семги

50 г сливочного масла

лимон

2-3 зуб.

чеснок

соль и перец

Способ приготовления:

1. Рыбу нарежьте на порционные кусочки и выложите в форму.

2. Сливочное масло растопите и добавьте в него цедру одного лимона и сок половины, туда же измельченный чеснок.

3. Смажьте рыбу лимонным маслом, посыпьте сверху солью и перцем, выпекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут.

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