Как вкусно приготовить любую рыбу: делимся рецептом блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить любую рыбу: делимся рецептом блюда для ужина

Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть всем и не меньше, чем 2-3 раза в неделю. Лучше всего есть рыбу приготовленную в духовке или вареную, так вы точно будете уверены в ее безопасности. 

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной семги в лимонном соусе. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • 400-500г филе семги
  • 50 г сливочного масла
  • лимон
  • 2-3 зуб.
  • чеснок
  • соль и перец

Способ приготовления:

1. Рыбу нарежьте на порционные кусочки и выложите в форму. 

Свежая рыба

2. Сливочное масло растопите и добавьте в него цедру одного лимона и сок половины, туда же измельченный чеснок. 

Лимонный соус

3. Смажьте рыбу лимонным маслом, посыпьте сверху солью и перцем, выпекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут. 

Готовая запеченная рыба

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