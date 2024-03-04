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Как вкусно приготовить любую рыбу: делимся рецептом блюда для ужина
Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть всем и не меньше, чем 2-3 раза в неделю. Лучше всего есть рыбу приготовленную в духовке или вареную, так вы точно будете уверены в ее безопасности.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной семги в лимонном соусе.
Ингредиенты:
- 400-500г филе семги
- 50 г сливочного масла
- лимон
- 2-3 зуб.
- чеснок
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Рыбу нарежьте на порционные кусочки и выложите в форму.
2. Сливочное масло растопите и добавьте в него цедру одного лимона и сок половины, туда же измельченный чеснок.
3. Смажьте рыбу лимонным маслом, посыпьте сверху солью и перцем, выпекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут.
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