Как вкусно приготовить любую рыбу: делимся рецептом от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить любую рыбу: делимся рецептом от кулинара

Если вы хотите приготовить очень вкусно рыбу, готовьте ее с овощами и вкусным соусом. Очень важно – выбирать свежую рыбу! 

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Как вкусно приготовить рыбу

Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусной рыбы с овощами и соусом.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Дорадо 2 шт.
  • Кабачок 1 шт.
  • Молодая картофель 200 г (отварной)
  • Грибы 100 г
  • Помидор 2 шт.
  • Сливочное масло 50 г

Соус:

  • Паприка сладкая молота 1 ч.л
  • Чили хлопья 1/2 ч.л
  • Чеснок 2 зуб.
  • Соль 1 ч.л
  • Черный перец
  • Белое вино 1 ст.л
  • Оливковое масло 3 ст.л
  • Тимьян 4 веточки

Способ приготовления:

1. Рыбу разделите на филе, удалите косточки, и со стороны кожи сделайте не глубокие надрезы.

Овощи для блюда

2. Смешайте специи для заправки и обваляйте в ней овощи и рыбу.

Соус для рыбы и овощей

3. Выложите все на противень, сверху рыбу и готовьте в духовке всего 20 минут при 180С.

Готовая рыба

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