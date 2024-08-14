Если вы хотите приготовить очень вкусно рыбу, готовьте ее с овощами и вкусным соусом. Очень важно – выбирать свежую рыбу!

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Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусной рыбы с овощами и соусом.

Ингредиенты:

Дорадо 2 шт.

Кабачок 1 шт.

Молодая картофель 200 г (отварной)

Грибы 100 г

Помидор 2 шт.

Сливочное масло 50 г

Соус:

Паприка сладкая молота 1 ч.л

Чили хлопья 1/2 ч.л

Чеснок 2 зуб.

Соль 1 ч.л

Черный перец

Белое вино 1 ст.л

Оливковое масло 3 ст.л

Тимьян 4 веточки

Способ приготовления:

1. Рыбу разделите на филе, удалите косточки, и со стороны кожи сделайте не глубокие надрезы.

2. Смешайте специи для заправки и обваляйте в ней овощи и рыбу.

3. Выложите все на противень, сверху рыбу и готовьте в духовке всего 20 минут при 180С.

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