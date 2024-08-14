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Как вкусно приготовить любую рыбу: делимся рецептом от кулинара
Если вы хотите приготовить очень вкусно рыбу, готовьте ее с овощами и вкусным соусом. Очень важно – выбирать свежую рыбу!
Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусной рыбы с овощами и соусом.
Ингредиенты:
- Дорадо 2 шт.
- Кабачок 1 шт.
- Молодая картофель 200 г (отварной)
- Грибы 100 г
- Помидор 2 шт.
- Сливочное масло 50 г
Соус:
- Паприка сладкая молота 1 ч.л
- Чили хлопья 1/2 ч.л
- Чеснок 2 зуб.
- Соль 1 ч.л
- Черный перец
- Белое вино 1 ст.л
- Оливковое масло 3 ст.л
- Тимьян 4 веточки
Способ приготовления:
1. Рыбу разделите на филе, удалите косточки, и со стороны кожи сделайте не глубокие надрезы.
2. Смешайте специи для заправки и обваляйте в ней овощи и рыбу.
3. Выложите все на противень, сверху рыбу и готовьте в духовке всего 20 минут при 180С.
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