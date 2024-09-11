Как вкусно приготовить любую рыбы: универсальный рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Как вкусно приготовить любую рыбы: универсальный рецепт блюда для ужина

Рыба – очень ценный и вкусный продукт, который можно готовить с овощами, специями, а также с соусами. Еще филе рыбы можно вкусно запекать с лимоном, овощами. 

Видео дня
Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной рыбы в сливках, с помидорами и шпинатом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.
  • 4-5 томатов черри
  • 60-70 г. шпината
  • 200 мл. сливок 10-15%
  • соль, перец
  • 1 ч.л. муки
  • 4-5 филе рыбы любой

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне. Уменьшите огонь и залейте овощи теплыми сливками, добавьте муку, посолите и поперчите.

Филе для блюда

2. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, хорошо обмокните в соусе, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами

Сейчас мы готовим

Все рецепты