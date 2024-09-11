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Как вкусно приготовить любую рыбы: универсальный рецепт блюда для ужина
Рыба – очень ценный и вкусный продукт, который можно готовить с овощами, специями, а также с соусами. Еще филе рыбы можно вкусно запекать с лимоном, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной рыбы в сливках, с помидорами и шпинатом.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- 4-5 томатов черри
- 60-70 г. шпината
- 200 мл. сливок 10-15%
- соль, перец
- 1 ч.л. муки
- 4-5 филе рыбы любой
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте лук добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне. Уменьшите огонь и залейте овощи теплыми сливками, добавьте муку, посолите и поперчите.
2. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, хорошо обмокните в соусе, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.
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