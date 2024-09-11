Рыба – очень ценный и вкусный продукт, который можно готовить с овощами, специями, а также с соусами. Еще филе рыбы можно вкусно запекать с лимоном, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной рыбы в сливках, с помидорами и шпинатом.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

4-5 томатов черри

60-70 г. шпината

200 мл. сливок 10-15%

соль, перец

1 ч.л. муки

4-5 филе рыбы любой

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук добавьте томаты и шпинат, обжарьте несколько минут на среднем огне. Уменьшите огонь и залейте овощи теплыми сливками, добавьте муку, посолите и поперчите.

2. Когда сливки загустеют, выложите филе рыбы, хорошо обмокните в соусе, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10 минут.

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