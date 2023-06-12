Как вкусно приготовить макароны на обед: бюджетный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Как вкусно приготовить макароны на обед: бюджетный рецепт

Макароны – это продукт, который очень быстро готовится и является идеальным вариантом на обед или ужин. Их можно дополнять паштетом или тушенкой, любым мясом или ветчиной, грибами и соусом, подливой.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт макарон с сыром.

Рецепт макарон с сыром

Ингредиенты:

  • макароны – 100 г
  • масло сливочное – 20 г
  • мука – 1/2 ст. л.
  • молоко – 130 мл
  • соль, перец
  • сыр твердый – 100 г
  • сыр пармезан – 30 г
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Способ приготовления:

1. Сначала отварить макароны в подсоленной воде до готовности. В готовом виде откинуть на дуршлаг.

Как вкусно приготовить макароны с сыром

2. Твердый сыр натереть на терке.

3. Далее приготовить соус. Для этого в сотейник положить сливочное масло и растопить его. Когда она растает, добавить муку, перемешать и слегка поджарить.

Макароны в сырном соусе

4. Равномерно налить молоко, добавить специи и довести соус до загустения.

5. Когда соус начнет густеть, добавить сыр и варить еще 2-3 минуты.

Рецепт макарон

6. К готовым макаронам добавить соус и тщательно перемешать. Добавить натертый пармезан. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сварить макароны, чтобы они не слипались.

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