Макароны – это продукт, который очень быстро готовится и является идеальным вариантом на обед или ужин. Их можно дополнять паштетом или тушенкой, любым мясом или ветчиной, грибами и соусом, подливой.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт макарон с сыром.

Ингредиенты:

макароны – 100 г

масло сливочное – 20 г

мука – 1/2 ст. л.

молоко – 130 мл

соль, перец

сыр твердый – 100 г

сыр пармезан – 30 г

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Способ приготовления:

1. Сначала отварить макароны в подсоленной воде до готовности. В готовом виде откинуть на дуршлаг.

2. Твердый сыр натереть на терке.

3. Далее приготовить соус. Для этого в сотейник положить сливочное масло и растопить его. Когда она растает, добавить муку, перемешать и слегка поджарить.

4. Равномерно налить молоко, добавить специи и довести соус до загустения.

5. Когда соус начнет густеть, добавить сыр и варить еще 2-3 минуты.

6. К готовым макаронам добавить соус и тщательно перемешать. Добавить натертый пармезан. Приятного аппетита!

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