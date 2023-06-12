Как вкусно приготовить макароны на обед: бюджетный рецепт
Макароны – это продукт, который очень быстро готовится и является идеальным вариантом на обед или ужин. Их можно дополнять паштетом или тушенкой, любым мясом или ветчиной, грибами и соусом, подливой.
В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт макарон с сыром.
Ингредиенты:
- макароны – 100 г
- масло сливочное – 20 г
- мука – 1/2 ст. л.
- молоко – 130 мл
- соль, перец
- сыр твердый – 100 г
- сыр пармезан – 30 г
Способ приготовления:
1. Сначала отварить макароны в подсоленной воде до готовности. В готовом виде откинуть на дуршлаг.
2. Твердый сыр натереть на терке.
3. Далее приготовить соус. Для этого в сотейник положить сливочное масло и растопить его. Когда она растает, добавить муку, перемешать и слегка поджарить.
4. Равномерно налить молоко, добавить специи и довести соус до загустения.
5. Когда соус начнет густеть, добавить сыр и варить еще 2-3 минуты.
6. К готовым макаронам добавить соус и тщательно перемешать. Добавить натертый пармезан. Приятного аппетита!
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