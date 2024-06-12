Чтобы макароны получились действительно сытными и вкусными – совсем не обязательно добавлять в них мясо. Гораздо лучше сделать зеленый соус из авокадо и шпината. Он очень освежающий и не жирный.

Идея приготовления питательной пасты с авокадо и шпинатом для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Блюдо будет достаточно низкокалорийным.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

шпинат – 40-50 г

пармезан – 50 г

фета – 40 г

соль/перец/сушеный чеснок – по вкусу

вода после варки пасты – 80 мл.

паста – 300 г (готовой)

черри – 6-7 шт.

Способ приготовления:

1. Пасту отварить по инструкции на пачке.

2. Для соуса взбить блендером авокадо, шпинат, пармезан, фету и специи.

3. Добавить немного воды из отварной пасты. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

4. Смешать пасту с соусом на сковороде и немного прогреть.

5. Выложить на тарелку.

6. Украсить томатами черри, фетой и свежайшим молотым перцем.

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