Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
225
Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо

Чтобы макароны получились действительно сытными и вкусными – совсем не обязательно добавлять в них мясо. Гораздо лучше сделать зеленый соус из авокадо и шпината. Он очень освежающий и не жирный.

Идея приготовления питательной пасты с авокадо и шпинатом для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Блюдо будет достаточно низкокалорийным.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.
  • шпинат – 40-50 г
  • пармезан – 50 г
  • фета – 40 г
  • соль/перец/сушеный чеснок – по вкусу
  • вода после варки пасты – 80 мл.
  • паста – 300 г (готовой)
  • черри – 6-7 шт.

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо

1. Пасту отварить по инструкции на пачке.

2. Для соуса взбить блендером авокадо, шпинат, пармезан, фету и специи.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо

3. Добавить немного воды из отварной пасты. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

4. Смешать пасту с соусом на сковороде и немного прогреть.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо

5. Выложить на тарелку.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо

6. Украсить томатами черри, фетой и свежайшим молотым перцем.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты