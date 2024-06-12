Как вкусно приготовить макароны на обед: вам даже не понадобится мясо
Чтобы макароны получились действительно сытными и вкусными – совсем не обязательно добавлять в них мясо. Гораздо лучше сделать зеленый соус из авокадо и шпината. Он очень освежающий и не жирный.
Идея приготовления питательной пасты с авокадо и шпинатом для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Блюдо будет достаточно низкокалорийным.
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.
- шпинат – 40-50 г
- пармезан – 50 г
- фета – 40 г
- соль/перец/сушеный чеснок – по вкусу
- вода после варки пасты – 80 мл.
- паста – 300 г (готовой)
- черри – 6-7 шт.
Способ приготовления:
1. Пасту отварить по инструкции на пачке.
2. Для соуса взбить блендером авокадо, шпинат, пармезан, фету и специи.
3. Добавить немного воды из отварной пасты. Консистенция должна быть как у густой сметаны.
4. Смешать пасту с соусом на сковороде и немного прогреть.
5. Выложить на тарелку.
6. Украсить томатами черри, фетой и свежайшим молотым перцем.
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