Как вкусно приготовить макароны: рецепт быстрого и сытного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Макароны можно готовить по-разному, будет вкусно и просто отварить с маслом, а также добавить томатную пасту, жареный лук и морковь, сыр, морепродукты, тунец, зелень.

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с тунцом, луком и томатной пастой.

Рецепт макарон
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Ингредиенты:

  • 200 г макаронных изделий
  • 160 г консервированного тунца
  • 0,5 б оливок
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • 1 небольшая луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • соль, перец, смесь итальянских трав
  • сыр

Способ приготовления:

1. Макароны отварите в подсоленной воде.

Как вкусно приготовить макароны

2. Сковороду разогрейте с оливковым маслом, обжарьте лук до прозрачности и добавьте измельченный чеснок. Обжарьте все до золотистого цвета и добавьте томатную пасту.

Лук с томатной пастой

3. Готовьте 1 минуту, постоянно помешиваем, добавьте консервированный тунец и нарезанные оливки. Тушите 1-2 минуты и добавьте немного воды, в которой варились макароны.

Соус для блюда

4. Добавляем к соусу соль, итальянские травы и черный перец, дайте покипеть 3-5 минут.

Макароны с оливками и тунцом

5. Далее добавьте отварные макароны и тушите еще 2-3 минуты, при подаче посыпьте натертым сыром.

Готовое блюдо

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