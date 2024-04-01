Макароны можно готовить по-разному, будет вкусно и просто отварить с маслом, а также добавить томатную пасту, жареный лук и морковь, сыр, морепродукты, тунец, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с тунцом, луком и томатной пастой.

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Ингредиенты:

200 г макаронных изделий

160 г консервированного тунца

0,5 б оливок

1-2 ст. л. оливкового масла

1 небольшая луковица

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л. томатной пасты

соль, перец, смесь итальянских трав

сыр

Способ приготовления:

1. Макароны отварите в подсоленной воде.

2. Сковороду разогрейте с оливковым маслом, обжарьте лук до прозрачности и добавьте измельченный чеснок. Обжарьте все до золотистого цвета и добавьте томатную пасту.

3. Готовьте 1 минуту, постоянно помешиваем, добавьте консервированный тунец и нарезанные оливки. Тушите 1-2 минуты и добавьте немного воды, в которой варились макароны.

4. Добавляем к соусу соль, итальянские травы и черный перец, дайте покипеть 3-5 минут.

5. Далее добавьте отварные макароны и тушите еще 2-3 минуты, при подаче посыпьте натертым сыром.

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