Как вкусно приготовить макароны: рецепт быстрого и сытного блюда за 10 минут
Макароны можно готовить по-разному, будет вкусно и просто отварить с маслом, а также добавить томатную пасту, жареный лук и морковь, сыр, морепродукты, тунец, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с тунцом, луком и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 200 г макаронных изделий
- 160 г консервированного тунца
- 0,5 б оливок
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- 1 небольшая луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- соль, перец, смесь итальянских трав
- сыр
Способ приготовления:
1. Макароны отварите в подсоленной воде.
2. Сковороду разогрейте с оливковым маслом, обжарьте лук до прозрачности и добавьте измельченный чеснок. Обжарьте все до золотистого цвета и добавьте томатную пасту.
3. Готовьте 1 минуту, постоянно помешиваем, добавьте консервированный тунец и нарезанные оливки. Тушите 1-2 минуты и добавьте немного воды, в которой варились макароны.
4. Добавляем к соусу соль, итальянские травы и черный перец, дайте покипеть 3-5 минут.
5. Далее добавьте отварные макароны и тушите еще 2-3 минуты, при подаче посыпьте натертым сыром.
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