Как вкусно приготовить малосольные кабачки: с чесноком и соком лимона

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить малосольные кабачки: с чесноком и соком лимона

Кабачки следует не только запекать и жарить, но и мариновать. Получается очень пикантная малосольная закуска, которая станет отличным дополнением к мясу, рыбе, пюре или любой каше. Всё нужно просто смешать и поставить в холодильник на 6 часов до стабилизации.

Идея приготовления вкусных малосольных кабачков опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Технология очень бюджетная.

Как вкусно приготовить малосольные кабачки: с чесноком и соком лимона

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков (молодых)
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • сок половины лимона
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  • 5-6 зубчиков чеснока
  • перец черный молотый – по вкусу
  • петрушка, растительное масло – по желанию

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить малосольные кабачки: с чесноком и соком лимона

1. Кабачки помыть.

2. Нарезать удобным способом (кольцами, брусочками).

Как вкусно приготовить малосольные кабачки: с чесноком и соком лимона

3. Переложить в пакет или емкость с крышкой.

4. Добавить специи, сок лимона, выжатый чеснок.

Как вкусно приготовить малосольные кабачки: с чесноком и соком лимона

5. Петрушку можно добавить сразу или при подаче.

6. По желанию можно добавить растительное масло.

Как вкусно приготовить малосольные кабачки: с чесноком и соком лимона

7. Перемешать, поставить в холодильник на 6 часов.

8. Периодически перемешивать, чтобы кабачки равномерно промариновались.

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