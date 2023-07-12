Как вкусно приготовить малосольные кабачки: с чесноком и соком лимона
Кабачки следует не только запекать и жарить, но и мариновать. Получается очень пикантная малосольная закуска, которая станет отличным дополнением к мясу, рыбе, пюре или любой каше. Всё нужно просто смешать и поставить в холодильник на 6 часов до стабилизации.
Идея приготовления вкусных малосольных кабачков опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Технология очень бюджетная.
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков (молодых)
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- сок половины лимона
- 5-6 зубчиков чеснока
- перец черный молотый – по вкусу
- петрушка, растительное масло – по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть.
2. Нарезать удобным способом (кольцами, брусочками).
3. Переложить в пакет или емкость с крышкой.
4. Добавить специи, сок лимона, выжатый чеснок.
5. Петрушку можно добавить сразу или при подаче.
6. По желанию можно добавить растительное масло.
7. Перемешать, поставить в холодильник на 6 часов.
8. Периодически перемешивать, чтобы кабачки равномерно промариновались.
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