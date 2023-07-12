Кабачки следует не только запекать и жарить, но и мариновать. Получается очень пикантная малосольная закуска, которая станет отличным дополнением к мясу, рыбе, пюре или любой каше. Всё нужно просто смешать и поставить в холодильник на 6 часов до стабилизации.

Идея приготовления вкусных малосольных кабачков опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Технология очень бюджетная.

Ингредиенты:

1 кг кабачков (молодых)

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

сок половины лимона

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5-6 зубчиков чеснока

перец черный молотый – по вкусу

петрушка, растительное масло – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть.

2. Нарезать удобным способом (кольцами, брусочками).

3. Переложить в пакет или емкость с крышкой.

4. Добавить специи, сок лимона, выжатый чеснок.

5. Петрушку можно добавить сразу или при подаче.

6. По желанию можно добавить растительное масло.

7. Перемешать, поставить в холодильник на 6 часов.

8. Периодически перемешивать, чтобы кабачки равномерно промариновались.

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