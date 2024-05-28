Очень часто дети отказываются есть манную кашу. Но, можно ее вкусно приготовить просто добавив варенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом манной каши с малиновым вареньем, которая будет вкуснее, чем любой десерт.

Видео дня

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл

Вода – 250 мл

Манная крупа – 4 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Малиновое варенье

Способ приготовления:

1. Вливаем в кастрюлю молоко, воду, добавьте сахар и щепотку соли, перемешайте. Доведите до кипения. После закипания убавьте немного огонь и всыпьте манку тонкой струйкой, постоянно помешивая и после этого продолжаем помешивать до загустения.

2. К готовой манной каше можно добавить сливочное масло.

3. При подаче используем малиновое варенье.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: