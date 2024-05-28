Как вкусно приготовить манную кашу, чтобы ели дети: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт каши

Очень часто дети отказываются есть манную кашу. Но, можно ее вкусно приготовить просто добавив варенье. 

Как вкусно приготовить кашу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом манной каши с малиновым вареньем, которая будет вкуснее, чем любой десерт. 

Рецепт каши
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Ингредиенты:

  • Молоко – 250 мл
  • Вода – 250 мл
  • Манная крупа – 4 ст. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Малиновое варенье 

Способ приготовления: 

1. Вливаем в кастрюлю молоко, воду, добавьте сахар и щепотку соли, перемешайте. Доведите до кипения. После закипания убавьте немного огонь и всыпьте манку тонкой струйкой, постоянно помешивая и после этого продолжаем помешивать до загустения.

Сколько варить кашу

2. К готовой манной каше можно добавить сливочное масло.

Приготовление каши

3. При подаче используем малиновое варенье.

Готовая каша

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