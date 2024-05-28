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Как вкусно приготовить манную кашу, чтобы ели дети: добавьте всего один ингредиент
Очень часто дети отказываются есть манную кашу. Но, можно ее вкусно приготовить просто добавив варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом манной каши с малиновым вареньем, которая будет вкуснее, чем любой десерт.
Ингредиенты:
- Молоко – 250 мл
- Вода – 250 мл
- Манная крупа – 4 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Малиновое варенье
Способ приготовления:
1. Вливаем в кастрюлю молоко, воду, добавьте сахар и щепотку соли, перемешайте. Доведите до кипения. После закипания убавьте немного огонь и всыпьте манку тонкой струйкой, постоянно помешивая и после этого продолжаем помешивать до загустения.
2. К готовой манной каше можно добавить сливочное масло.
3. При подаче используем малиновое варенье.
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