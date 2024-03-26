Как вкусно приготовить минтай: рыба не будет сухой и пресной

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить минтай: рыба не будет сухой и пресной

Минтай – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить по-разному: жарить, тушить с овощами и специями, а чтобы рыба была сочной, кулинары советуют готовить ее с маринадом или соусом. 

Как вкусно приготовить минтай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного минтая с луком, морковью и вкусным соусом. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты: 

  • 2 тушки минтая 
  • 1 большой лук
  • 1 большая морковь

Маринад:

  • 100 г майонеза
  • 100 г сметаны
  • 50 г горчицы французской
  • 50 г соевого соуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Порежьте рыбу.

Рыба со специями

2. Смешайте все для маринада, выложите рыбу в маринад и маринуйте несколько часов. 

Приготовление рыбы

3. Пожарьте лук и морковь. 

Жареные овощи

4. Выложите рыбу в форму на подушку из овощей, сверху полейте соусом.

5. Запекайте при 200 градусах 30 минут под пергаментом.

Готовая рыба

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