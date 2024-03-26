Минтай – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить по-разному: жарить, тушить с овощами и специями, а чтобы рыба была сочной, кулинары советуют готовить ее с маринадом или соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного минтая с луком, морковью и вкусным соусом.

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Ингредиенты:

2 тушки минтая

1 большой лук

1 большая морковь

Маринад:

100 г майонеза

100 г сметаны

50 г горчицы французской

50 г соевого соуса

3 зубчика чеснока

1 ч. л. копченой паприки

приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Порежьте рыбу.

2. Смешайте все для маринада, выложите рыбу в маринад и маринуйте несколько часов.

3. Пожарьте лук и морковь.

4. Выложите рыбу в форму на подушку из овощей, сверху полейте соусом.

5. Запекайте при 200 градусах 30 минут под пергаментом.

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