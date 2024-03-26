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Как вкусно приготовить минтай: рыба не будет сухой и пресной
Минтай – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить по-разному: жарить, тушить с овощами и специями, а чтобы рыба была сочной, кулинары советуют готовить ее с маринадом или соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного минтая с луком, морковью и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- 2 тушки минтая
- 1 большой лук
- 1 большая морковь
Маринад:
- 100 г майонеза
- 100 г сметаны
- 50 г горчицы французской
- 50 г соевого соуса
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. копченой паприки
- приправа к рыбе (или итальянские травы)
Способ приготовления:
1. Порежьте рыбу.
2. Смешайте все для маринада, выложите рыбу в маринад и маринуйте несколько часов.
3. Пожарьте лук и морковь.
4. Выложите рыбу в форму на подушку из овощей, сверху полейте соусом.
5. Запекайте при 200 градусах 30 минут под пергаментом.
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