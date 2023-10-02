Минтай является бюджетной и вкусной рыбой, из которой можно готовить сочные котлеты, а также тушить с овощами и соусами. Еще ее можно жарить без масла и подавать к салатам, кашам и пюре. Стоит отметить, что минтай способствует снижению уровня глюкозы и холестерина в крови, улучшает состав крови, что особенно важно при анемии, а высокое содержание природного йода в этой рыбе помогает нормализовать работу щитовидной железы!

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного минтая с овощами и томатной пастой, который будет отличным блюдом для обеда и ужина.

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Ингредиенты:

Минтай

Лук

Помидоры

Сладкий перец

Сливочное масло

Чеснок

Сметана

Томатная паста

Растительное масло

Приправа для рыбы

Розмарин

Соль, перец

Вода

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте. Лук обжарьте с чесноком.

2. Далее положите на него слой порезанных кольцами помидоров, далее слой перца, посыпьте солью, сверху выложите рыбу, специи и соль, далее выложите кусочки сливочного масла, и полейте растительным маслом.

3. Смешайте томатную пасту со сметаной и водой, перемешайте и влейте смесь в рыбу с овощами. Накройте крышкой и тушите до готовности.

Подавайте с пюре, кашами и макаронами!

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