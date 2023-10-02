Как вкусно приготовить минтай с овощами для полезного и легкого ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Рецепт хека с овощами и соусом

Минтай является бюджетной и вкусной рыбой, из которой можно готовить сочные котлеты, а также тушить с овощами и соусами. Еще ее можно жарить без масла и подавать к салатам, кашам и пюре. Стоит отметить, что минтай способствует снижению уровня глюкозы и холестерина в крови, улучшает состав крови, что особенно важно при анемии, а высокое содержание природного йода в этой рыбе помогает нормализовать работу щитовидной железы! 

Запеченный минтай

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного минтая с овощами и томатной пастой, который будет отличным блюдом для обеда и ужина. 

Как вкусно приготовить минтай для ужина
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Ингредиенты: 

  • Минтай
  • Лук
  • Помидоры
  • Сладкий перец
  • Сливочное масло
  • Чеснок
  • Сметана
  • Томатная паста
  • Растительное масло
  • Приправа для рыбы
  • Розмарин
  • Соль, перец
  • Вода 

Способ приготовления: 

1. Овощи порежьте. Лук обжарьте с чесноком.

Овощи для блюда

2. Далее положите на него слой порезанных кольцами помидоров, далее слой перца, посыпьте солью, сверху выложите рыбу, специи и соль, далее выложите кусочки сливочного масла, и полейте растительным маслом. 

Приготовление рыбы

3. Смешайте томатную пасту со сметаной и водой, перемешайте и влейте смесь в рыбу с овощами. Накройте крышкой и тушите до готовности. 

Сколько готовить рыбу

Подавайте с пюре, кашами и макаронами!

Рыба с овощами

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