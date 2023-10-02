Как вкусно приготовить минтай с овощами для полезного и легкого ужина: самый простой рецепт
Минтай является бюджетной и вкусной рыбой, из которой можно готовить сочные котлеты, а также тушить с овощами и соусами. Еще ее можно жарить без масла и подавать к салатам, кашам и пюре. Стоит отметить, что минтай способствует снижению уровня глюкозы и холестерина в крови, улучшает состав крови, что особенно важно при анемии, а высокое содержание природного йода в этой рыбе помогает нормализовать работу щитовидной железы!
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного минтая с овощами и томатной пастой, который будет отличным блюдом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- Минтай
- Лук
- Помидоры
- Сладкий перец
- Сливочное масло
- Чеснок
- Сметана
- Томатная паста
- Растительное масло
- Приправа для рыбы
- Розмарин
- Соль, перец
- Вода
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте. Лук обжарьте с чесноком.
2. Далее положите на него слой порезанных кольцами помидоров, далее слой перца, посыпьте солью, сверху выложите рыбу, специи и соль, далее выложите кусочки сливочного масла, и полейте растительным маслом.
3. Смешайте томатную пасту со сметаной и водой, перемешайте и влейте смесь в рыбу с овощами. Накройте крышкой и тушите до готовности.
Подавайте с пюре, кашами и макаронами!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: