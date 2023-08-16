Рыба является очень ценным и полезным продуктом, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Лучше всего есть рыбу в запеченном, вареном и приготовленном на пару виде.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с овощами и томатной пастой, который будет идеальным блюдом для обеда и ужина.

Ингредиенты:

минтай – 2 шт.

соль и перец к рыбе – по вкусу

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

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болгарский перец – 1 шт.

масло для жарки

томатный соус – 5 ст. л.

соль в соус – 0,5ч. л.

сахар в соус – 0,5 ч. л.

перец душистый – 5 шт.

вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистите и порежьте порционными кусочками, посолите и поперчите.

2. Обваляйте в муке и жарьте до легкой золотистой корки.

3. Лук порежьте кольцами, жарьте до прозрачности. Морковь соломкой, добавьте к луку и жарьте 5-6 минут. Болгарский перец чистим и режем соломку, добавьте и жарьте еще 5 минут.

4. К овощам добавьте томатный соус, соль, сахар, душистый перец, тушите еще пару минут.

5. В форму для выпекания выложите слоями овощи, рыбу, снова овощи и так слой за слоем. Накройте фольгой, готовьте в духовку 180 градусов на 30 минут.

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