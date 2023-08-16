Как вкусно приготовить минтай: самый простой рецепт вкусного и полезного блюда
Рыба является очень ценным и полезным продуктом, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Лучше всего есть рыбу в запеченном, вареном и приготовленном на пару виде.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с овощами и томатной пастой, который будет идеальным блюдом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- минтай – 2 шт.
- соль и перец к рыбе – по вкусу
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- масло для жарки
- томатный соус – 5 ст. л.
- соль в соус – 0,5ч. л.
- сахар в соус – 0,5 ч. л.
- перец душистый – 5 шт.
- вода – 100 мл
Способ приготовления:
1. Рыбу зачистите и порежьте порционными кусочками, посолите и поперчите.
2. Обваляйте в муке и жарьте до легкой золотистой корки.
3. Лук порежьте кольцами, жарьте до прозрачности. Морковь соломкой, добавьте к луку и жарьте 5-6 минут. Болгарский перец чистим и режем соломку, добавьте и жарьте еще 5 минут.
4. К овощам добавьте томатный соус, соль, сахар, душистый перец, тушите еще пару минут.
5. В форму для выпекания выложите слоями овощи, рыбу, снова овощи и так слой за слоем. Накройте фольгой, готовьте в духовку 180 градусов на 30 минут.
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