Как вкусно приготовить минтай: самый простой рецепт вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить рыбу

Рыба является очень ценным и полезным продуктом, который нужно есть всем, по мнению экспертов. Лучше всего есть рыбу в запеченном, вареном и приготовленном на пару виде. 

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с овощами и томатной пастой, который будет идеальным блюдом для обеда и ужина. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • минтай – 2 шт. 
  • соль и перец к рыбе – по вкусу
  • лук – 2 шт. 
  • морковь – 2 шт. 
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  • болгарский перец – 1 шт. 
  • масло для жарки
  • томатный соус – 5 ст. л.
  • соль в соус – 0,5ч. л.
  • сахар в соус – 0,5 ч. л.
  • перец душистый – 5 шт. 
  • вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистите и порежьте порционными кусочками, посолите и поперчите.

Свежий минтай

2. Обваляйте в муке и жарьте до легкой золотистой корки.

Приготовление рыбы

3. Лук порежьте кольцами, жарьте до прозрачности. Морковь соломкой, добавьте к луку и жарьте 5-6 минут. Болгарский перец чистим и режем соломку, добавьте и жарьте еще 5 минут. 

Жареные овощи

4. К овощам добавьте томатный соус, соль, сахар, душистый перец, тушите еще пару минут.

Овощи с томатной пастой

5. В форму для выпекания выложите слоями овощи, рыбу, снова овощи и так слой за слоем. Накройте фольгой, готовьте в духовку 180 градусов на 30 минут. 

Готовое блюдо

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