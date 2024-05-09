Молодую капусту часто используют для приготовления свежих салатов. Но из такого продукта можно сделать сытное полноценное блюдо. Вам понадобится фарш, а также много сыра.

Идея приготовления стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. запекаются в духовке.

Ингредиенты:

молодая капуста

фарш

лук

соль, перец

масло

помидоры

сыр твердый

сметана (майонез)

Видео дня

Способ приготовления:

1. Молодую капусту порезать на стейки шириной 2 см.

2. В фарш добавить лук (натертый или взбитый в блендере), соль, перец.

3. На противень выложить пергамент.

4. Смазать растительным маслом.

5. Выложить капусту.

6. Капусту смазать растительным маслом, солью с обеих сторон.

7. Выложить фарш, чтобы полностью покрывал капусту.

8. Поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

9. Нарезать помидор квадратиками, добавить тертый сыр твердый, сметану или майонез (приправы по желанию).

10. Достать стейки из духовки, выложить шапочку из помидоров и сыра.

11. Поставить еще на 15 минут.

12. Украсить по желанию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: