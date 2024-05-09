Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

Молодую капусту часто используют для приготовления свежих салатов. Но из такого продукта можно сделать сытное полноценное блюдо. Вам понадобится фарш, а также много сыра.

Идея приготовления стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_.and_.food в Instagram. запекаются в духовке.

Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

Ингредиенты:

  • молодая капуста
  • фарш
  • лук
  • соль, перец
  • масло
  • помидоры
  • сыр твердый
  • сметана (майонез)
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Способ приготовления:

Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

1. Молодую капусту порезать на стейки шириной 2 см.

2. В фарш добавить лук (натертый или взбитый в блендере), соль, перец.

Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

3. На противень выложить пергамент.

4. Смазать растительным маслом.

5. Выложить капусту.

Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

6. Капусту смазать растительным маслом, солью с обеих сторон.

7. Выложить фарш, чтобы полностью покрывал капусту.

Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

8. Поставить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

9. Нарезать помидор квадратиками, добавить тертый сыр твердый, сметану или майонез (приправы по желанию).

Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

10. Достать стейки из духовки, выложить шапочку из помидоров и сыра.

11. Поставить еще на 15 минут.

Как вкусно приготовить молодую капусту: полноценное сытное блюдо

12. Украсить по желанию.

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