Морковь – это очень полезный овощ, который можно не только мариновать, добавлять в салаты или закуски, но и вкусно запечь и пожарить. Самое главное в таких случаях – выбрать удачные специи. При правильном приготовлении морковь получается очень хрустящая и сладкая.

Фудблогер с ником Машер m_plieva на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящей запеченной моркови в духовке.

Ингредиенты:

морковь

специи: соль, перец, итальянские травы, орегано, сушеный чеснок

масло растительное

Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала очистить и порезать морковь: брусочками или кубиками.

2. Выложить морковь в один слой на противень, застеленный пергаментом.

3. Полить морковь растительным маслом и посыпать всеми необходимыми специями. Перемешать руками.

4. Запекать в духовке при 200 градусах 40 минут. Готово!

Кроме того, овощ можно вкусно пожарить и на сковороде. Рецептом поделилась фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

замороженная бейби-морковь, или свежая морковь

соль, перец

копченая паприка

оливковое масло

масло ГХИ

мед

кунжут

Способ приготовления:

1. Морковь залить кипятком и кипятить 2-3 минуты.

2. Растопить на сковороде и оливковое масло.

3. Добавить на сковороду морковь. Одновременно добавить соль, перец, паприку. Тушить на большом огне.

4. После того как морковь хорошо поджарилась, добавить мед. Готовить еще 1 минуту.

5. По окончании приготовления добавить кунжут. Дать настояться 5-10 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: