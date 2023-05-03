Как вкусно приготовить морковь на перекус: два лучших рецепта
Морковь – это очень полезный овощ, который можно не только мариновать, добавлять в салаты или закуски, но и вкусно запечь и пожарить. Самое главное в таких случаях – выбрать удачные специи. При правильном приготовлении морковь получается очень хрустящая и сладкая.
Фудблогер с ником Машер m_plieva на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящей запеченной моркови в духовке.
Ингредиенты:
- морковь
- специи: соль, перец, итальянские травы, орегано, сушеный чеснок
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Для начала очистить и порезать морковь: брусочками или кубиками.
2. Выложить морковь в один слой на противень, застеленный пергаментом.
3. Полить морковь растительным маслом и посыпать всеми необходимыми специями. Перемешать руками.
4. Запекать в духовке при 200 градусах 40 минут. Готово!
Кроме того, овощ можно вкусно пожарить и на сковороде. Рецептом поделилась фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- замороженная бейби-морковь, или свежая морковь
- соль, перец
- копченая паприка
- оливковое масло
- масло ГХИ
- мед
- кунжут
Способ приготовления:
1. Морковь залить кипятком и кипятить 2-3 минуты.
2. Растопить на сковороде и оливковое масло.
3. Добавить на сковороду морковь. Одновременно добавить соль, перец, паприку. Тушить на большом огне.
4. После того как морковь хорошо поджарилась, добавить мед. Готовить еще 1 минуту.
5. По окончании приготовления добавить кунжут. Дать настояться 5-10 минут.
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