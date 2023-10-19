Морковь по-корейски – это быстрый домашний салат и закуска одновременно. Блюдо бюджетное, доступное и готовится из простых ингредиентов. По желанию можно дополнить специальной приправой или заменить другими ароматными специями.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом быстрой моркови по-корейски.

Ингредиенты:

морковь – 1 кг

соль – 1 ст. л.

уксус – 2 ст. л.

чеснок – 5 зубчиков

масло растительное – 100 г

Видео дня

сахарозаменитель – 2 г

приправа к моркови – 3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить и натереть морковь на специальной корейской терке. Посолить овощ, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы пустил сок.

2. Тем временем нарезать лук не тонкими кольцами и поджарить на растительном масле.

3. Масло, в котором жарился лук, нужно слить. Выжать к нему чеснок, добавить сахарозаменитель и приправу. Все тщательно перемешать.

4. В морковь налить заправку и добавить уксус. Перемешать и оставить, чтобы настоялась. Приятного аппетита!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: