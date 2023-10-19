Как вкусно приготовить морковь по-корейски: рецепт бюджетной закуски
Морковь по-корейски – это быстрый домашний салат и закуска одновременно. Блюдо бюджетное, доступное и готовится из простых ингредиентов. По желанию можно дополнить специальной приправой или заменить другими ароматными специями.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом быстрой моркови по-корейски.
Ингредиенты:
- морковь – 1 кг
- соль – 1 ст. л.
- уксус – 2 ст. л.
- чеснок – 5 зубчиков
- масло растительное – 100 г
- сахарозаменитель – 2 г
- приправа к моркови – 3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить и натереть морковь на специальной корейской терке. Посолить овощ, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы пустил сок.
2. Тем временем нарезать лук не тонкими кольцами и поджарить на растительном масле.
3. Масло, в котором жарился лук, нужно слить. Выжать к нему чеснок, добавить сахарозаменитель и приправу. Все тщательно перемешать.
4. В морковь налить заправку и добавить уксус. Перемешать и оставить, чтобы настоялась. Приятного аппетита!
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