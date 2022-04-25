Как вкусно приготовить морковный кекс: самый простой рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить вкусный кекс дома

Морковь – один из самых полезных овощей, в ней очень много необходимых витаминов, особенно: А, К, B1, B2, B5, B6, а также в ней много железа, кальция, магния, натрия, калия, фосфора, хлора. Кроме этого, морковь является не калорийным продуктом, в ней всего 35 килокалорий на 100 граммов. Специалисты рекомендуют ее есть людям, которые болеют диабетом, а также обязательно детям. Стоит отметить, что морковь является одним из главных ингредиентов при приготовлении супов, а также из нее получаются отличные кексы и полезные пироги.

Нутрициолог Анна Копусь поделилась в Instagram простым рецептом вкусного морковного кекса, который будут есть даже дети.

Рецецпт морковного кекса

Ингредиенты:

  • натертая морковь – 400 г

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Свежая морковь
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  • пшеничная мука (можно ц/з) – 150 г

  • миндальная/овсяная мука – 200 г

  • молотый грецкий орех – 100 г

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Орехи для теста

  • сливочное масло – 150 г

  • сахар – 200 г (если морковь сладкая, то 150 г)

  • яйца – 2 шт.

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Яйца и масло

  • растительное масло – 60 мл

  • сода – 1/3 ч.л + сок лимона/уксус

  • цедра 1 апельсина

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Цедра апельсина

  • соль – щепотка

  • ваниль, корица, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте растительное масло и яйца и еще раз взбейте.

Ингредиенты для теста

2. Натрите морковь, добавьте в эту смесь и перемешайте.

Морковь для начинки

3. Просейте муку, соедините ее с гашеной содой, перемешайте и добавьте в морковную смесь, перемешайте готовое тесто.

Приготовление теста для кекса

4. Разогрейте духовку, поставьте туда форму на 1 минуту, достаньте и смажьте маслом.

Как дома приготовить вкусные кексы

5. Выложите готовое тесто в форму и выпекайте кекс 30 минут при 180 С, а затем еще минут 10-15 при 150 С. Но также тесто можно готовить в порционных формочках.

Готовый морковный кекс

5. Готовый кекс украсьте растопленным черным шоколадом и измельченными орешками.

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