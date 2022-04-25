Морковь – один из самых полезных овощей, в ней очень много необходимых витаминов, особенно: А, К, B1, B2, B5, B6, а также в ней много железа, кальция, магния, натрия, калия, фосфора, хлора. Кроме этого, морковь является не калорийным продуктом, в ней всего 35 килокалорий на 100 граммов. Специалисты рекомендуют ее есть людям, которые болеют диабетом, а также обязательно детям. Стоит отметить, что морковь является одним из главных ингредиентов при приготовлении супов, а также из нее получаются отличные кексы и полезные пироги.

Нутрициолог Анна Копусь поделилась в Instagram простым рецептом вкусного морковного кекса, который будут есть даже дети.

Ингредиенты:

натертая морковь – 400 г ​​​​​​​

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пшеничная мука (можно ц/з) – 150 г

миндальная/овсяная мука – 200 г

молотый грецкий орех – 100 г ​​​​​​​

сливочное масло – 150 г

сахар – 200 г (если морковь сладкая, то 150 г)

яйца – 2 шт. ​​​​​​​

растительное масло – 60 мл

сода – 1/3 ч.л + сок лимона/уксус

цедра 1 апельсина ​​​​​​​

соль – щепотка

ваниль, корица, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте растительное масло и яйца и еще раз взбейте.

2. Натрите морковь, добавьте в эту смесь и перемешайте.

3. Просейте муку, соедините ее с гашеной содой, перемешайте и добавьте в морковную смесь, перемешайте готовое тесто.

4. Разогрейте духовку, поставьте туда форму на 1 минуту, достаньте и смажьте маслом.

5. Выложите готовое тесто в форму и выпекайте кекс 30 минут при 180 С, а затем еще минут 10-15 при 150 С. Но также тесто можно готовить в порционных формочках.

5. Готовый кекс украсьте растопленным черным шоколадом и измельченными орешками.

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