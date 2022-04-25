Как вкусно приготовить морковный кекс: самый простой рецепт от кулинара
Морковь – один из самых полезных овощей, в ней очень много необходимых витаминов, особенно: А, К, B1, B2, B5, B6, а также в ней много железа, кальция, магния, натрия, калия, фосфора, хлора. Кроме этого, морковь является не калорийным продуктом, в ней всего 35 килокалорий на 100 граммов. Специалисты рекомендуют ее есть людям, которые болеют диабетом, а также обязательно детям. Стоит отметить, что морковь является одним из главных ингредиентов при приготовлении супов, а также из нее получаются отличные кексы и полезные пироги.
Нутрициолог Анна Копусь поделилась в Instagram простым рецептом вкусного морковного кекса, который будут есть даже дети.
Ингредиенты:
натертая морковь – 400 г
пшеничная мука (можно ц/з) – 150 г
миндальная/овсяная мука – 200 г
молотый грецкий орех – 100 г
сливочное масло – 150 г
сахар – 200 г (если морковь сладкая, то 150 г)
яйца – 2 шт.
растительное масло – 60 мл
сода – 1/3 ч.л + сок лимона/уксус
цедра 1 апельсина
соль – щепотка
ваниль, корица, мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте растительное масло и яйца и еще раз взбейте.
2. Натрите морковь, добавьте в эту смесь и перемешайте.
3. Просейте муку, соедините ее с гашеной содой, перемешайте и добавьте в морковную смесь, перемешайте готовое тесто.
4. Разогрейте духовку, поставьте туда форму на 1 минуту, достаньте и смажьте маслом.
5. Выложите готовое тесто в форму и выпекайте кекс 30 минут при 180 С, а затем еще минут 10-15 при 150 С. Но также тесто можно готовить в порционных формочках.
5. Готовый кекс украсьте растопленным черным шоколадом и измельченными орешками.
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