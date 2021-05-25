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Как вкусно приготовить окрошку: 3 простых рецепта

1.1т
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Окрошка – совершенно летнее блюдо и 100% на любителя, так как не все любят огурцы с колбасой да еще и в перемешку со сметаной и минералкой. Но если вы в их числе, тогда обязательно приготовьте совершенно по новому привычное блюдо.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта очень быстрой и легкой, а главное – такой освежающей и вкусной окрошки.

Окрошка с кефиром

Как вкусно приготовить окрошку с кефиром
Как вкусно приготовить окрошку с кефиром

Ингредиенты:

  • газированная вода – 900 мл

  • кефир – 1 л

  • сметана – 2-3 ст. л.

  • картофель – 4 шт.

  • яйца – 4 шт.

  • салями – 150 г

  • огурцы – 5 шт.

  • редис – 220 г

  • зеленый лук – 2 пучка

  • укроп – 1 пучок

  • уксус – 1 ст. л.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель и яйца, порежьте мелким кубиком и отправьте в кастрюлю.

  2. 4 огурца также мелко нарежьте, а один натрите на терке вместе с редиской и салями.

  3. Измельчите зелень, добавьте в кастрюлю и залейте все водой, кефиром, добавьте сметану, посолите, поперчите, добавьте уксус. Все хорошо перемешайте.

Лучше всего окрошку отправить на пару часов в холодильник, чтобы она настоялась и можно подавать.

2. Окрошка на айране

Окрошка на айране
Окрошка на айране

Ингредиенты:

  • айран – по вкусу

  • картофель – 5-6 шт.

  • молочная колбаса или ветчина – 400 г

  • яйца – 2-3 шт.

  • свежие огурцы – 2-3 шт.

  • зеленый лук – 1 пучок

  • редиска – 400 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картошку и яйца, порежьте мелким кубиком.

  2. Огурцы, зелень, колбасу и редиску также мелко порежьте, добавьте в большую емкость, посолите, поперчите и залейте айраном.

Дайте блюду настояться и можно есть.

3. Окрошка на квасе

Окрошка на квасе имеет особенный вкус
Окрошка на квасе имеет особенный вкус

Ингредиенты:

  • квас – 1 л

  • молодой картофель – 2 шт.

  • яйца – 3 шт.

  • редис – 150 г

  • огурцы – 1-2 шт.

  • молочная колбаса – 150 г

  • зеленый лук – 30-50 г

  • укроп – 30 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите молодой картофель и яйца, порежьте на мелкие кусочки.

  2. Огурцы, колбасу, редиску, зелень также измельчите.

  3. Все добавьте в кастрюлю и залейте квасом.

Подавать окрошку лучше охлажденной.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда
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