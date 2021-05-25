Как вкусно приготовить окрошку: 3 простых рецепта

Окрошка – совершенно летнее блюдо и 100% на любителя, так как не все любят огурцы с колбасой да еще и в перемешку со сметаной и минералкой. Но если вы в их числе, тогда обязательно приготовьте совершенно по новому привычное блюдо.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта очень быстрой и легкой, а главное – такой освежающей и вкусной окрошки.
Окрошка с кефиром
Ингредиенты:
газированная вода – 900 мл
кефир – 1 л
сметана – 2-3 ст. л.
картофель – 4 шт.
яйца – 4 шт.
салями – 150 г
огурцы – 5 шт.
редис – 220 г
зеленый лук – 2 пучка
укроп – 1 пучок
уксус – 1 ст. л.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель и яйца, порежьте мелким кубиком и отправьте в кастрюлю.
4 огурца также мелко нарежьте, а один натрите на терке вместе с редиской и салями.
Измельчите зелень, добавьте в кастрюлю и залейте все водой, кефиром, добавьте сметану, посолите, поперчите, добавьте уксус. Все хорошо перемешайте.
Лучше всего окрошку отправить на пару часов в холодильник, чтобы она настоялась и можно подавать.
2. Окрошка на айране
Ингредиенты:
айран – по вкусу
картофель – 5-6 шт.
молочная колбаса или ветчина – 400 г
яйца – 2-3 шт.
свежие огурцы – 2-3 шт.
зеленый лук – 1 пучок
редиска – 400 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картошку и яйца, порежьте мелким кубиком.
Огурцы, зелень, колбасу и редиску также мелко порежьте, добавьте в большую емкость, посолите, поперчите и залейте айраном.
Дайте блюду настояться и можно есть.
3. Окрошка на квасе
Ингредиенты:
квас – 1 л
молодой картофель – 2 шт.
яйца – 3 шт.
редис – 150 г
огурцы – 1-2 шт.
молочная колбаса – 150 г
зеленый лук – 30-50 г
укроп – 30 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите молодой картофель и яйца, порежьте на мелкие кусочки.
Огурцы, колбасу, редиску, зелень также измельчите.
Все добавьте в кастрюлю и залейте квасом.
Подавать окрошку лучше охлажденной.
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