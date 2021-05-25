Как вкусно приготовить окрошку: 3 простых рецепта

Окрошка – совершенно летнее блюдо и 100% на любителя, так как не все любят огурцы с колбасой да еще и в перемешку со сметаной и минералкой. Но если вы в их числе, тогда обязательно приготовьте совершенно по новому привычное блюдо.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 варианта очень быстрой и легкой, а главное – такой освежающей и вкусной окрошки.

Окрошка с кефиром

Как вкусно приготовить окрошку с кефиром

Ингредиенты:

газированная вода – 900 мл

кефир – 1 л

сметана – 2-3 ст. л.

картофель – 4 шт.

яйца – 4 шт.

салями – 150 г

огурцы – 5 шт.

редис – 220 г

зеленый лук – 2 пучка

укроп – 1 пучок

уксус – 1 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель и яйца, порежьте мелким кубиком и отправьте в кастрюлю. 4 огурца также мелко нарежьте, а один натрите на терке вместе с редиской и салями. Измельчите зелень, добавьте в кастрюлю и залейте все водой, кефиром, добавьте сметану, посолите, поперчите, добавьте уксус. Все хорошо перемешайте.

Лучше всего окрошку отправить на пару часов в холодильник, чтобы она настоялась и можно подавать.

2. Окрошка на айране

Окрошка на айране

Ингредиенты:

айран – по вкусу

картофель – 5-6 шт.

молочная колбаса или ветчина – 400 г

яйца – 2-3 шт.

свежие огурцы – 2-3 шт.

зеленый лук – 1 пучок

редиска – 400 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картошку и яйца, порежьте мелким кубиком. Огурцы, зелень, колбасу и редиску также мелко порежьте, добавьте в большую емкость, посолите, поперчите и залейте айраном.

Дайте блюду настояться и можно есть.

3. Окрошка на квасе

Окрошка на квасе имеет особенный вкус

Ингредиенты:

квас – 1 л

молодой картофель – 2 шт.

яйца – 3 шт.

редис – 150 г

огурцы – 1-2 шт.

молочная колбаса – 150 г

зеленый лук – 30-50 г

укроп – 30 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите молодой картофель и яйца, порежьте на мелкие кусочки. Огурцы, колбасу, редиску, зелень также измельчите. Все добавьте в кастрюлю и залейте квасом.

Подавать окрошку лучше охлажденной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить необычный холодный борщ, и что обязательно должно входить в его состав.

Как дома приготовить вкусную экзотическую пасту так, чтобы она была в меру соленой, перченной и пряной.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!