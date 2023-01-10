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Как вкусно приготовить омлет в духовке: простой рецепт на завтрак
Омлет – это очень простое блюдо из яиц, которое можно готовить в духовке, микроволновке, на пару или сковороде. Для того чтобы он был особенно нежным, советуют готовить омлет на молоке. Дополнить можно сыром, лавашем, колбасой или овощами.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного омлета с сыром в духовке.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- молоко – 150 мл
- специи: соль, перец, приправа для яиц
- твердый сыр – 50 г
Соотношение яиц и молока:
1 яйцо + 50 мл молока
Способ приготовления:
1. Яйца слегка перемешать до однородности. Взбивать не нужно.
2. Добавить специи и молоко. Перемешать. Вылить полученную массу в форму.
3. Натереть сыр на терке и посыпать сверху омлет.
4. Запекать при температуре 200 градусов 25-30 минут.
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