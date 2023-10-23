Как вкусно приготовить овсянку: 3 продукта, которые изменят ее вкус

Ирина Мельниченко
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1 минута
1,1 т.
Овсянка на молоке с бананом

Одна из полезных, вкусных и сытных каш – овсянка, которую можно готовить на молоке и воде. Специалисты рекомендуют есть плющеную овсянку, но никак не быстрого приготовления. 

Полезная и вкусная овсянка с ягодами

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как вкусно приготовить полезную овсяную кашу, и какие продукты придадут ей оригинального вкуса.

Овсянка с фруктами
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1. Ягоды и фрукты

Ягоды и фрукты во-первых полезные, во-вторых, придадут каше очень приятного вкуса и аромата. Можно добавлять малину, клубнику, чернику, голубику, смородину, бананы, хурму, яблоки. 

Овсянка с яблоком

2. Мед 

Мед будет идеальной альтернативой сахару, достаточно добавить в кашу всего 1 ч. л. и вкус блюда изменится. 

Вкусная овсянка с медом

3. Вареные яйца 

Для соленой овсянки идеальным дополнительным ингредиентом будут вареные и яйца-пашот. 

 Соленая овсянка с яйцом для завтрака

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