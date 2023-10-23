Одна из полезных, вкусных и сытных каш – овсянка, которую можно готовить на молоке и воде. Специалисты рекомендуют есть плющеную овсянку, но никак не быстрого приготовления.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как вкусно приготовить полезную овсяную кашу, и какие продукты придадут ей оригинального вкуса.

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1. Ягоды и фрукты

Ягоды и фрукты во-первых полезные, во-вторых, придадут каше очень приятного вкуса и аромата. Можно добавлять малину, клубнику, чернику, голубику, смородину, бананы, хурму, яблоки.

2. Мед

Мед будет идеальной альтернативой сахару, достаточно добавить в кашу всего 1 ч. л. и вкус блюда изменится.

3. Вареные яйца

Для соленой овсянки идеальным дополнительным ингредиентом будут вареные и яйца-пашот.

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