Овсяная каша – одна из самых простых в приготовлении и вкусных каш. Ее можно готовить с ягодами, фруктами, изюмом, орешками и даже шоколадом. А также вкусно будет с пармезаном, вялеными томатами, специями и сливочным маслом.

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Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной шоколадной овсянки, для приготовления которой нужно взять какао и молоко.

Ингредиенты:

Овсянка 1/2 стакана

Молоко 1 стакан

Какао 2 ст.л

Сахар, соль

Способ приготовления:

1. Овсянку залейте молоком, доведите до кипения.

2. Всыпьте какао, сахар, соль и перемешайте. Доведите еще раз до кипения и снимите.

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