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Как вкусно приготовить овсянку: делимся оригинальным рецептом
Овсяная каша – одна из самых простых в приготовлении и вкусных каш. Ее можно готовить с ягодами, фруктами, изюмом, орешками и даже шоколадом. А также вкусно будет с пармезаном, вялеными томатами, специями и сливочным маслом.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной шоколадной овсянки, для приготовления которой нужно взять какао и молоко.
Ингредиенты:
- Овсянка 1/2 стакана
- Молоко 1 стакан
- Какао 2 ст.л
- Сахар, соль
Способ приготовления:
1. Овсянку залейте молоком, доведите до кипения.
2. Всыпьте какао, сахар, соль и перемешайте. Доведите еще раз до кипения и снимите.
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