Как вкусно приготовить овсянку: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
831
Как вкусно приготовить овсянку: делимся оригинальным рецептом

Овсяная каша – одна из самых простых в приготовлении и вкусных каш. Ее можно готовить с ягодами, фруктами, изюмом, орешками и даже шоколадом. А также вкусно будет с пармезаном, вялеными томатами, специями и сливочным маслом.

Видео дня
Каша с ягодами

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной шоколадной овсянки, для приготовления которой нужно взять какао и молоко.  

Как вкусно приготовить кашу

Ингредиенты: 

  • Овсянка 1/2 стакана
  • Молоко 1 стакан
  • Какао 2 ст.л
  • Сахар, соль

Способ приготовления: 

1. Овсянку залейте молоком, доведите до кипения.

Приготовление каши

2. Всыпьте какао, сахар, соль и перемешайте. Доведите еще раз до кипения и снимите.

Готовая каша

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты