Овсянка – это полезная и вкусная каша, которая идеально подходит на завтрак. . Ее можно готовить по-разному: на молоке, воде и даже запекать в духовке.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом ночной овсянки, которую не нужно варить. Особенностью такого блюда является то, что кашу с вечера замачивают в йогурте и молоке, а на утро просто дополняют любимыми добавками.

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Ингредиенты:

овсянка – 4 ст. л.

молоко – 150 мл

греческий йогурт – 2 ст. л.

мед\сахар

ягоды\фрукты\орехи

Способ приготовления:

1. В тарелку насыпать овсянку, добавить мед\сахар, молоко и йогурт.

2. Все перемешать, накрыть сверху тарелкой и оставить в таком виде в холодильнике на ночь.

3. С утра порезать любимые фрукты, подготовить ягоды и орехи.

4. Дополнить овсянку подготовленными ингредиентами. Приятного аппетита!

Следует отметить, что есть некоторые ингредиенты, которые лучше не совмещать с овсянкой. Редакция FoodOboz расскажет о них подробнее.

- Соль. Несмотря на то, что многие люди предпочитают соленую овсянку. Но именно соль уничтожает главное преимущество этого продукта – низкое содержание натрия. Специя только усиливает действие такого вещества.

– Сахар. Овсянку хорошо есть утром, потому что она отлично усваивается организмом и не вызывает резкого повышения уровня сахара, как это бывает со многими продуктами. Поэтому подсластив кашу, вы уничтожаете ее пользу.

- Варенье\сиропы. Такое же действие оказывают разнообразные сиропы, топинги, варенье. Но кроме сахара, здесь могут быть и консерванты, искусственные красители, что только вредит организму.

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