Как вкусно приготовить пасту на обед: не хуже ресторанного блюда
Действительно ресторанное блюдо на обед можно приготовить даже в домашних условиях. Для этого вам понадобятся обычные макароны. Они отлично сочетаются с нежным сливочным соусом и креветками.
Идея приготовления пасты с креветками в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Особого вкуса придаст шпинат.
Ингредиенты на 2 порции:
- 200 г пасти
- 10-15 креветок
- 10 черри
- 1 зубчик чеснока
- 20 г шпината (по желанию)
- 200 мл сливок 33%
- соль, масло, масло
- зелень, пармезан
Способ приготовления:
1. Разогреть сковороду с растительным маслом и кусочком масла.
2. Поджарить креветки (могут быть как сырые, так и вареные).
3. Добавить нарезанный чеснок, черри, шпинат.
4. Прогреть вместе несколько минут.
5. Добавить сливки.
6. Прогреть до загустения.
7. Посолить.
8. Параллельно отварить пасту и добавить ее в соус.
9. Прогреть вместе несколько минут и подавать.
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