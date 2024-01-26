Как вкусно приготовить пасту на обед: не хуже ресторанного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Как вкусно приготовить пасту на обед: не хуже ресторанного блюда

Действительно ресторанное блюдо на обед можно приготовить даже в домашних условиях. Для этого вам понадобятся обычные макароны. Они отлично сочетаются с нежным сливочным соусом и креветками.

Идея приготовления пасты с креветками в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Особого вкуса придаст шпинат.

Как вкусно приготовить пасту на обед: не хуже ресторанного блюда

Ингредиенты на 2 порции:

  • 200 г пасти
  • 10-15 креветок
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  • 10 черри
  • 1 зубчик чеснока
  • 20 г шпината (по желанию)
  • 200 мл сливок 33%
  • соль, масло, масло
  • зелень, пармезан

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить пасту на обед: не хуже ресторанного блюда

1. Разогреть сковороду с растительным маслом и кусочком масла.

2. Поджарить креветки (могут быть как сырые, так и вареные).

3. Добавить нарезанный чеснок, черри, шпинат.

Как вкусно приготовить пасту на обед: не хуже ресторанного блюда

4. Прогреть вместе несколько минут.

5. Добавить сливки.

Как вкусно приготовить пасту на обед: не хуже ресторанного блюда

6. Прогреть до загустения.

7. Посолить.

8. Параллельно отварить пасту и добавить ее в соус.

Как вкусно приготовить пасту на обед: не хуже ресторанного блюда

9. Прогреть вместе несколько минут и подавать.

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