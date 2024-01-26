Действительно ресторанное блюдо на обед можно приготовить даже в домашних условиях. Для этого вам понадобятся обычные макароны. Они отлично сочетаются с нежным сливочным соусом и креветками.

Идея приготовления пасты с креветками в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Особого вкуса придаст шпинат.

Ингредиенты на 2 порции:

200 г пасти

10-15 креветок

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10 черри

1 зубчик чеснока

20 г шпината (по желанию)

200 мл сливок 33%

соль, масло, масло

зелень, пармезан

Способ приготовления:

1. Разогреть сковороду с растительным маслом и кусочком масла.

2. Поджарить креветки (могут быть как сырые, так и вареные).

3. Добавить нарезанный чеснок, черри, шпинат.

4. Прогреть вместе несколько минут.

5. Добавить сливки.

6. Прогреть до загустения.

7. Посолить.

8. Параллельно отварить пасту и добавить ее в соус.

9. Прогреть вместе несколько минут и подавать.

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