Как вкусно приготовить печень: будет мягкой и не будет горчить
Очень часто печень получается горькой в процессе приготовления. Чтобы она была мягкой внутри и без запаха, кулинары советуют готовить ее с яблоком, луком и коньяком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и мягкой печени с яблоком, луком и специями.
Ингредиенты:
- Мука – 100 г
- Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Печень куриная или индюка – 500 г
- Коньяк – 2 ст.л.
- Яблоки зеленые твердые – 2-3 шт.
- Синий лук – 2 шт.
- Коричневый сахар – 2 ст. л.
- Масло – 50 г
- Масло сливочное
Способ приготовления:
1. В миску с мукой добавьте мускатный орех, соль и перец в перемешайте.
2. Зачищенную печень от пленок обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Печень должна оставаться розовой внутри. Влейте коньяк в печень и готовьте еще 2 минуты.
3. Нарежьте яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части, выложите их в сковороду, добавьте коричневый сахар и масло и карамелизуйте до золотистого цвета.
4. Соедините яблоки и лук с печенью.
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