Очень часто печень получается горькой в процессе приготовления. Чтобы она была мягкой внутри и без запаха, кулинары советуют готовить ее с яблоком, луком и коньяком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и мягкой печени с яблоком, луком и специями.

Ингредиенты:

Мука – 100 г

Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Печень куриная или индюка – 500 г

Коньяк – 2 ст.л.

Яблоки зеленые твердые – 2-3 шт.

Синий лук – 2 шт.

Коричневый сахар – 2 ст. л.

Масло – 50 г

Масло сливочное

Способ приготовления:

1. В миску с мукой добавьте мускатный орех, соль и перец в перемешайте.

2. Зачищенную печень от пленок обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Печень должна оставаться розовой внутри. Влейте коньяк в печень и готовьте еще 2 минуты.

3. Нарежьте яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части, выложите их в сковороду, добавьте коричневый сахар и масло и карамелизуйте до золотистого цвета.

4. Соедините яблоки и лук с печенью.

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