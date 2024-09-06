Как вкусно приготовить печень: будет мягкой и не будет горчить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить печень: будет мягкой и не будет горчить

Очень часто печень получается горькой в процессе приготовления. Чтобы она была мягкой внутри и без запаха, кулинары советуют готовить ее с яблоком, луком и коньяком.

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Как вкусно приготовить печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и мягкой печени с яблоком, луком и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Мука – 100 г
  • Мускатный орех молотый – 1/4 ч. л. 
  • Соль, перец – по вкусу
  • Печень куриная или индюка – 500 г
  • Коньяк – 2 ст.л.
  • Яблоки зеленые твердые – 2-3 шт.
  • Синий лук – 2 шт.
  • Коричневый сахар – 2 ст. л.
  • Масло – 50 г
  • Масло сливочное 

Способ приготовления:

1. В миску с мукой добавьте мускатный орех, соль и перец в перемешайте.

Жареная печень с коньяком

2. Зачищенную печень от пленок обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Печень должна оставаться розовой внутри. Влейте коньяк в печень и готовьте еще 2 минуты.

Овощи для блюда

3. Нарежьте яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части, выложите их в сковороду, добавьте коричневый сахар и масло и карамелизуйте до золотистого цвета.

Приготовление печени

4. Соедините яблоки и лук с печенью.

Готовое блюдо

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