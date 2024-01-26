Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сырая печень для приготовления блюд

Куриная печень может быть основой для приготовления вкусных и ароматных паштетов, а также ее можно жарить, делать из нее отбивные и котлеты. Еще печень можно просто тушить с овощами и сметаной. 

Как вкусно приготовить куриную печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с овощами и сметаной, которая будет очень нежной и мягкой.

Рецепт печени
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Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • зеленый лук – 1 пучок (можно лук 1 шт)
  • мука – 1 ст. л.
  • сметана – 3 ст. л.
  • вода – 1 стакан
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Обжарьте муку.

Жареная мука для соуса

2. На другой сковороде обжарьте лук с морковью, после добавьте печень, обжарьте.

Печень с овощами

3. Смешайте сметану с жареной мукой, добавьте воду и залейте этой смесью печень. Тушите под крышкой.

Готовая печень в соусе

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