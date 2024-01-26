Куриная печень может быть основой для приготовления вкусных и ароматных паштетов, а также ее можно жарить, делать из нее отбивные и котлеты. Еще печень можно просто тушить с овощами и сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с овощами и сметаной, которая будет очень нежной и мягкой.

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Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

морковь – 1 шт.

зеленый лук – 1 пучок (можно лук 1 шт)

мука – 1 ст. л.

сметана – 3 ст. л.

вода – 1 стакан

соль, перец

Способ приготовления:

1. Обжарьте муку.

2. На другой сковороде обжарьте лук с морковью, после добавьте печень, обжарьте.

3. Смешайте сметану с жареной мукой, добавьте воду и залейте этой смесью печень. Тушите под крышкой.

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