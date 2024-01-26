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Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся рецептом
Куриная печень может быть основой для приготовления вкусных и ароматных паштетов, а также ее можно жарить, делать из нее отбивные и котлеты. Еще печень можно просто тушить с овощами и сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с овощами и сметаной, которая будет очень нежной и мягкой.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- морковь – 1 шт.
- зеленый лук – 1 пучок (можно лук 1 шт)
- мука – 1 ст. л.
- сметана – 3 ст. л.
- вода – 1 стакан
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Обжарьте муку.
2. На другой сковороде обжарьте лук с морковью, после добавьте печень, обжарьте.
3. Смешайте сметану с жареной мукой, добавьте воду и залейте этой смесью печень. Тушите под крышкой.
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