Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Как вкусно приготовить печень

Печень является очень полезным и вкусным продуктом, который можно по-разному готовить. Из печени можно сделать вкусные отбивные, котлеты, салаты, паштет, блины и даже торты. 

Как приготовить печень, чтобы она не горчила

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с луком, молоком и мускатным орехом.

Рецепт блюда
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Совет: чтобы печень не горчила, залейте ее молоком на 30 минут!

Ингредиенты:

  • печень – 500-700 г
  • лук – 1 шт.
  • молоко – 200-300 г
  • мускатный орех – 0,25 ч. л.
  • мука – 1 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • орегано – 0,5 ч. л
  • сыр твердый – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте полукольцами и жарьте на небольшом количестве масла до золотистости.

Жареная печень с луком

2. Печень очистите, нарежьте не очень большими кусочками, добавьте в лук и жарьте под крышкой на среднем огне, время от времени помешивая. 

Как вкусно приготовить печень

3. Далее добавьте специи и муку, перемешайте. Добавьте молоко, перемешайте и на маленьком огне тушите еще 3-5 минут. Добавьте сыр натертый. 

Готовое блюдо

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