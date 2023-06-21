Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся советами и рецептом

Печень является очень полезным и вкусным продуктом, который можно по-разному готовить. Из печени можно сделать вкусные отбивные, котлеты, салаты, паштет, блины и даже торты.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с луком, молоком и мускатным орехом.

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Совет: чтобы печень не горчила, залейте ее молоком на 30 минут!

Ингредиенты:

печень – 500-700 г

лук – 1 шт.

молоко – 200-300 г

мускатный орех – 0,25 ч. л.

мука – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

орегано – 0,5 ч. л

сыр твердый – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте полукольцами и жарьте на небольшом количестве масла до золотистости.

2. Печень очистите, нарежьте не очень большими кусочками, добавьте в лук и жарьте под крышкой на среднем огне, время от времени помешивая.

3. Далее добавьте специи и муку, перемешайте. Добавьте молоко, перемешайте и на маленьком огне тушите еще 3-5 минут. Добавьте сыр натертый.

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