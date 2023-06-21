Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся советами и рецептом
Печень является очень полезным и вкусным продуктом, который можно по-разному готовить. Из печени можно сделать вкусные отбивные, котлеты, салаты, паштет, блины и даже торты.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусной печени с луком, молоком и мускатным орехом.
Совет: чтобы печень не горчила, залейте ее молоком на 30 минут!
Ингредиенты:
- печень – 500-700 г
- лук – 1 шт.
- молоко – 200-300 г
- мускатный орех – 0,25 ч. л.
- мука – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- орегано – 0,5 ч. л
- сыр твердый – 100-150 г
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте полукольцами и жарьте на небольшом количестве масла до золотистости.
2. Печень очистите, нарежьте не очень большими кусочками, добавьте в лук и жарьте под крышкой на среднем огне, время от времени помешивая.
3. Далее добавьте специи и муку, перемешайте. Добавьте молоко, перемешайте и на маленьком огне тушите еще 3-5 минут. Добавьте сыр натертый.
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