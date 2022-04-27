Один из самых полезных и вкусных продуктов – печень. В ней много нужных витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму. Есть ее можно в любом виде: варить, жарить, тушить, а также делать вкусные паштеты, вареники, пироги и добавлять в салаты. Но стоит помнить, что если ее неправильно почистить, она может дать любому блюду горечь, поэтому обязательно нужно знать несколько правил, которые помогут этого избежать.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной печени, которая готовится всего 3 минуты, при этом она будет мягкой и без горечи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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Подсолнечное масло – 2-3 ст. л.

Лук – 1-2 шт.

Печень – 500 г

Соль – по вкусу

Мука – 5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте, порежьте печень.

2. Лук почистите и порежьте кольцами.

3. Разогрейте сковороду, вылейте масло, выложите лук и начинайте его жарить, не переворачивайте, так получится идеальная луковая подушка.

4. Порезанную печень посолите, поперчите, перемешайте.

5. Далее обваляйте ее в муке, выложите на лук, дайте ей немного прихватиться и перемешайте.

6. Готовьте печень до мягкости, можно накрыть крышкой, так печень будет еще мягче.

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