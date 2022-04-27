Как вкусно приготовить печень за три минуты: рецепт от Ольги Матвей
Один из самых полезных и вкусных продуктов – печень. В ней много нужных витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму. Есть ее можно в любом виде: варить, жарить, тушить, а также делать вкусные паштеты, вареники, пироги и добавлять в салаты. Но стоит помнить, что если ее неправильно почистить, она может дать любому блюду горечь, поэтому обязательно нужно знать несколько правил, которые помогут этого избежать.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной печени, которая готовится всего 3 минуты, при этом она будет мягкой и без горечи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Подсолнечное масло – 2-3 ст. л.
Лук – 1-2 шт.
Печень – 500 г
Соль – по вкусу
Мука – 5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте, порежьте печень.
2. Лук почистите и порежьте кольцами.
3. Разогрейте сковороду, вылейте масло, выложите лук и начинайте его жарить, не переворачивайте, так получится идеальная луковая подушка.
4. Порезанную печень посолите, поперчите, перемешайте.
5. Далее обваляйте ее в муке, выложите на лук, дайте ей немного прихватиться и перемешайте.
6. Готовьте печень до мягкости, можно накрыть крышкой, так печень будет еще мягче.
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