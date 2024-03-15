Как вкусно приготовить полезную дорадо с овощами в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезная рыба

Рыба – обязательный продукт, который должен быть в рационе каждого. Специалисты рекомендуют есть рыбу не меньше 2-3 раз в неделю и готовить ее лучше всего в запеченном виде. Дополните свежим или запеченными овощами.

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной дорадо с овощами и специями.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.
  • дорадо – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт
  • соль – паприка
  • чеснок гранулированный
  • масло

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук, перец, морковь и картофель кусочками, чтобы все приготовилось.

Овощи для рыбы

2. Дорадо помойте и обсушите. Сделайте надрезы и натрите любимыми специями.

Специи и масло

3. Сделайте конверт из пергамента и смажьте его растительным маслом. Выложите туда овощи и посыпаем специями+солью.

Приготовление рыбы

4. Сверху выложите дорадо и запекайте.

Готовая рыба

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