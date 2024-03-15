Рыба – обязательный продукт, который должен быть в рационе каждого. Специалисты рекомендуют есть рыбу не меньше 2-3 раз в неделю и готовить ее лучше всего в запеченном виде. Дополните свежим или запеченными овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной дорадо с овощами и специями.

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Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

дорадо – 1 шт.

перец – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт

соль – паприка

чеснок гранулированный

масло

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук, перец, морковь и картофель кусочками, чтобы все приготовилось.

2. Дорадо помойте и обсушите. Сделайте надрезы и натрите любимыми специями.

3. Сделайте конверт из пергамента и смажьте его растительным маслом. Выложите туда овощи и посыпаем специями+солью.

4. Сверху выложите дорадо и запекайте.

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