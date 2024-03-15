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Как вкусно приготовить полезную дорадо с овощами в духовке
Рыба – обязательный продукт, который должен быть в рационе каждого. Специалисты рекомендуют есть рыбу не меньше 2-3 раз в неделю и готовить ее лучше всего в запеченном виде. Дополните свежим или запеченными овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной дорадо с овощами и специями.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.
- дорадо – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт
- соль – паприка
- чеснок гранулированный
- масло
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук, перец, морковь и картофель кусочками, чтобы все приготовилось.
2. Дорадо помойте и обсушите. Сделайте надрезы и натрите любимыми специями.
3. Сделайте конверт из пергамента и смажьте его растительным маслом. Выложите туда овощи и посыпаем специями+солью.
4. Сверху выложите дорадо и запекайте.
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