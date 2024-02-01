Гречку можно готовить с мясом, овощами, а также из них можно готовить суп, кашу, гречаники. Стоит отметить, что гречку можно готовить, как в кастрюле, так и на сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с овощами и фаршем, томатным соусом и специями.

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Ингредиенты:

гречка – 300 г

фарш – 450-500 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

соус томатный – 100-100 г

соль – 1 ч.л. с горкой

перец – 0,5 ч. л.

копченая паприка – 1 ч. л.

сушеный чеснок – 1 ч. л.

вода кипяченая

масло для жарки

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте мелко, обжарьте на масле до прозрачного цвета, добавьте морковь нарезанную соломкой и тоже с луком немного обжарьте. Добавьте фарш, перемешайте и немного еще протушите с овощами.

2. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, томатный соус, перемешайте.

3. Всыпьте промытую гречку, перемешайте и залейте водой, чтобы полностью покрывала все. Готовьте под закрытой крышкой на небольшом огне до готовности.

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