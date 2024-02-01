Как вкусно приготовить полезную гречку на сковороде: рецепт блюда за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт гречки

Гречку можно готовить с мясом, овощами, а также из них можно готовить суп, кашу, гречаники. Стоит отметить, что гречку можно готовить, как в кастрюле, так и на сковороде.

Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с овощами и фаршем, томатным соусом и специями.

Рецепт гречки
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Ингредиенты:

  • гречка – 300 г
  • фарш – 450-500 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соус томатный – 100-100 г
  • соль – 1 ч.л. с горкой
  • перец – 0,5 ч. л.
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • вода кипяченая
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте мелко, обжарьте на масле до прозрачного цвета, добавьте морковь нарезанную соломкой и тоже с луком немного обжарьте. Добавьте фарш, перемешайте и немного еще протушите с овощами.

Овощи с фаршем

2. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, томатный соус, перемешайте.

Приготовление овощей с фаршем

3. Всыпьте промытую гречку, перемешайте и залейте водой, чтобы полностью покрывала все. Готовьте под закрытой крышкой на небольшом огне до готовности.

Готовая гречка

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