Видео дня
Как вкусно приготовить полезную пшенную кашу: будут есть даже дети
Пшено – один из лучших источников меди, фосфора, магния. Кроме того, данная крупа не содержит глютена. Ее можно готовит детям, для яркого вкуса можно добавить тыкву, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной пшенной каши с тыквой, гранатом и миндальными орехами.
Ингредиенты:
- 50 г очищенной тыквы
- 1/2 граната
- 50г пшенной крупы
- 3-4 миндальные орешки (замоченные на ночь)
- 250-280 мл воды или растительного молока
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко тыкву.
2. Варим пшенную кашу, как указано в инструкции. Добавьте миндальные орешки, гранат и тыкву порезанную кубиком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: