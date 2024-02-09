Пшено – один из лучших источников меди, фосфора, магния. Кроме того, данная крупа не содержит глютена. Ее можно готовит детям, для яркого вкуса можно добавить тыкву, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной пшенной каши с тыквой, гранатом и миндальными орехами.

Ингредиенты:

50 г очищенной тыквы

1/2 граната

50г пшенной крупы

3-4 миндальные орешки (замоченные на ночь)

250-280 мл воды или растительного молока

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Способ приготовления:

1. Порежьте мелко тыкву.

2. Варим пшенную кашу, как указано в инструкции. Добавьте миндальные орешки, гранат и тыкву порезанную кубиком.

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