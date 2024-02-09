Как вкусно приготовить полезную пшенную кашу: будут есть даже дети

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить полезную пшенную кашу: будут есть даже дети

Пшено – один из лучших источников меди, фосфора, магния. Кроме того, данная крупа не содержит глютена. Ее можно готовит детям, для яркого вкуса можно добавить тыкву, ягоды.

Как правильно готовить пшено

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной пшенной каши с тыквой, гранатом и миндальными орехами.

Ингредиенты:

  • 50 г очищенной тыквы
  • 1/2 граната
  • 50г пшенной крупы
  • 3-4 миндальные орешки (замоченные на ночь)
  • 250-280 мл воды или растительного молока
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Способ приготовления:

1. Порежьте мелко тыкву.

Тыква для приготовления каши

2. Варим пшенную кашу, как указано в инструкции. Добавьте миндальные орешки, гранат и тыкву порезанную кубиком.

Готовая каша

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