Дорадо – идеальная рыба для запекания с овощами. Для тог, чтобы рыба была сочной и вкусной, ее лучше всего замариновать заранее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной дорадо с овощами, которая будет идеальным вариантом ужина.

Видео дня

Ингредиенты на 1-2 порции:

рыба – 1 шт.

соль, перец, куркума, хмели-сунели, масло, лимон, розмарин

Овощи:

перец, кабачок, баклажан, картофель, грибы, морковь, растительное масло, соль, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Очищенную рыбу просушите, сделайте надрезы, щедрой щепоткой соли посолите со всех сторон, поперчите, сверху посыпьте куркумой и хмули сунели, сбрызните маслом и оставьте на 30 минут.

2. Картофель и морковь нарежьте, отварите заранее в кипящей воде 5 минут от закипания.

3. Соедините нарезанные перец, баклажан, кабачок, грибы, отварные картофель и морковь, добавьте 2-3 ст.л. масла, соль, итальянские травы, перемешайте и выложите на противень, посередине выложите рыбу.

4. Запекайте при 200 градусах 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: