Как вкусно приготовить полезную рыбу с овощами: простой рецепт дорадо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить полезную рыбу с овощами: простой рецепт дорадо

Дорадо – идеальная рыба для запекания с овощами. Для тог, чтобы рыба была сочной и вкусной, ее лучше всего замариновать заранее. 

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной дорадо с овощами, которая будет идеальным вариантом ужина. 

С чем лучше всего готовить рыбу
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Ингредиенты на 1-2 порции:

  • рыба – 1 шт. 
  • соль, перец, куркума, хмели-сунели, масло, лимон, розмарин

Овощи:

  • перец, кабачок, баклажан, картофель, грибы, морковь, растительное масло, соль, итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Очищенную рыбу просушите, сделайте надрезы, щедрой щепоткой соли посолите со всех сторон, поперчите, сверху посыпьте куркумой и хмули сунели, сбрызните маслом и оставьте на 30 минут.

Рыба со специями

2. Картофель и морковь нарежьте, отварите заранее в кипящей воде 5 минут от закипания.

Овощи для блюда

3. Соедините нарезанные перец, баклажан, кабачок, грибы, отварные картофель и морковь, добавьте 2-3 ст.л. масла, соль, итальянские травы, перемешайте и выложите на противень, посередине выложите рыбу.

Приготовление рыбы

4. Запекайте при 200 градусах 30 минут.

Готовая рыба

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