Как вкусно приготовить полезную скумбрию под овощным соусом: будет очень нежной и сочной
Скумбрию можно запекать, солить, мариновать, тушить с овощами и соусами. Чтобы рыба была сочной, перед запеканием ее нужно предварительно замариновать.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной скумбрии с овощным соусом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Помидор – 2-3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Тимьян – 1 веточка
- Чили сушеные – 1/2 ч. л.
- Сливки 30%+ 100 мл
- Соль и перец – по вкусу
- Каперсы – 3-4 шт.
- Анчоус – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Овощи запеките в духовке 20 минут при 200 С.
2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей. Посыпьте солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и выпекайте 20 минут при 180 С кожей вверх.
3. Овощи запеченные измельчите в блендере и добавьте сливки, для гладкости соуса пропустите через сито и в готовый соус добавьте каперсы с анчоусами, полейте готовую рыбу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: