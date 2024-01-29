Скумбрию можно запекать, солить, мариновать, тушить с овощами и соусами. Чтобы рыба была сочной, перед запеканием ее нужно предварительно замариновать.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной скумбрии с овощным соусом.

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Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Помидор – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Тимьян – 1 веточка

Чили сушеные – 1/2 ч. л.

Сливки 30%+ 100 мл

Соль и перец – по вкусу

Каперсы – 3-4 шт.

Анчоус – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Овощи запеките в духовке 20 минут при 200 С.

2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей. Посыпьте солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и выпекайте 20 минут при 180 С кожей вверх.

3. Овощи запеченные измельчите в блендере и добавьте сливки, для гладкости соуса пропустите через сито и в готовый соус добавьте каперсы с анчоусами, полейте готовую рыбу.

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