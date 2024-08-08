Один из самых полезных и вкусных овощей – тыква. Готовить ее можно по-разному: запекать, готовить на гриле, а также добавлять в запеканки, пироги, салаты и готовить из нее супы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной тыквы, с орешками и шпинатом.

Ингредиенты:

очищенная тыква порезана кубиками

копченая паприка, корица, молотый перец, соль, оливковое масло

листьев шпината или салата

фета

изюм

орехи

Для заправки:

3 ст.л оливкового масла

3 ст.л. яблочного/винного уксуса

1 ст.л. меда

1 ч.л. дижонской горчицы

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком тыкву, переложите на противень, присыпьте специями, полейте немного маслом и запекайте.

2. Смешайте все ингредиенты для заправки.

3. Выложите на блюдо шпинат, сверху тыкву, сыр и полейте соусом. Посыпьте сверху орешками, изюмом и можно подавать.

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