Как вкусно приготовить полезную тыкву, чтобы понравилась всем: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить полезную тыкву, чтобы понравилась всем: делимся самым простым рецептом

Один из самых полезных и вкусных овощей – тыква. Готовить ее можно по-разному: запекать, готовить на гриле, а также добавлять в запеканки, пироги, салаты и готовить из нее супы. 

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Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной тыквы, с орешками и шпинатом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • очищенная тыква порезана кубиками
  • копченая паприка, корица, молотый перец, соль, оливковое масло
  • листьев шпината или салата
  • фета
  • изюм
  • орехи

Для заправки:

  • 3 ст.л оливкового масла
  • 3 ст.л. яблочного/винного уксуса
  • 1 ст.л. меда
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком тыкву, переложите на противень, присыпьте специями, полейте немного маслом и запекайте. 

Запеченная тыква

2. Смешайте все ингредиенты для заправки.

Заправка для салата

3. Выложите на блюдо шпинат, сверху тыкву, сыр и полейте соусом. Посыпьте сверху орешками, изюмом и можно подавать.

Готовый салат

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