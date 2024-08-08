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Как вкусно приготовить полезную тыкву, чтобы понравилась всем: делимся самым простым рецептом
Один из самых полезных и вкусных овощей – тыква. Готовить ее можно по-разному: запекать, готовить на гриле, а также добавлять в запеканки, пироги, салаты и готовить из нее супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной тыквы, с орешками и шпинатом.
Ингредиенты:
- очищенная тыква порезана кубиками
- копченая паприка, корица, молотый перец, соль, оливковое масло
- листьев шпината или салата
- фета
- изюм
- орехи
Для заправки:
- 3 ст.л оливкового масла
- 3 ст.л. яблочного/винного уксуса
- 1 ст.л. меда
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком тыкву, переложите на противень, присыпьте специями, полейте немного маслом и запекайте.
2. Смешайте все ингредиенты для заправки.
3. Выложите на блюдо шпинат, сверху тыкву, сыр и полейте соусом. Посыпьте сверху орешками, изюмом и можно подавать.
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