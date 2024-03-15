Тыква – очень полезный и вкусный овощ, который можно запекать, варить, тушить со сметаной. Еще тыква может быть основой для приготовления каш, десертов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной тыквы со сметаной, специями и чесноком.

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Ингредиенты:

тыква – 500 г

сметана – 180 г

вода (холодная) – 30 мл

масло – 2 ст.л.

смесь трав "Прованская" – 1 ч. л.

чеснок – 3-4 зуб.

паприка копченая – 1 с.л.

соль/перец – по вкусу

зелень (укроп/петрушка/зеленый лук)

Способ приготовления:

1️. Тыкву разрежьте, достаньте серединку и очистите от кожуры. Нарежьте маленькими кубиками. Обжарьте на раскаленной сковороде, добавьте масло и жарьте 5-7 минут на большом огне помешивая.

2️. К сметане добавьте зелень, чеснок, соль, перец, копченую паприку и смесь прованских трав, перемешайте и отправьте к тыкве, все хорошо перемешайте. Жарьте 3 минуты перемешивая.

3️. Добавьте 30 мл воды, снова перемешайте, накройте крышкой сковороду и тушите еще 3-4 минуты.

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