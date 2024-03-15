Как вкусно приготовить полезную запеченную тыкву: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить полезную запеченную тыкву: делимся самым простым рецептом

Тыква – очень полезный и вкусный овощ, который можно запекать, варить, тушить со сметаной. Еще тыква может быть основой для приготовления каш, десертов. 

Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной тыквы со сметаной, специями и чесноком. 

Рецепт тыквы
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Ингредиенты: 

  • тыква – 500 г
  • сметана – 180 г
  • вода (холодная) – 30 мл
  • масло – 2 ст.л.
  • смесь трав "Прованская" – 1 ч. л.
  • чеснок – 3-4 зуб. 
  • паприка копченая – 1 с.л.
  • соль/перец – по вкусу
  • зелень (укроп/петрушка/зеленый лук)

Способ приготовления: 

1️. Тыкву разрежьте, достаньте серединку и очистите от кожуры. Нарежьте маленькими кубиками. Обжарьте на раскаленной сковороде, добавьте масло и жарьте 5-7 минут на большом огне помешивая.

Жареная тыква

2️. К сметане добавьте зелень, чеснок, соль, перец, копченую паприку и смесь прованских трав, перемешайте и отправьте к тыкве, все хорошо перемешайте. Жарьте 3 минуты перемешивая.

Приготовление тыквы со сметаной

3️. Добавьте 30 мл воды, снова перемешайте, накройте крышкой сковороду и тушите еще 3-4 минуты.

Готовое блюдо

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