Как вкусно приготовить полезный булгур для ужина: рецепт вкусного блюда на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить булгур

Булгур – идеальная крупа для приготовления вкусных каш, плова, супов, а также салатов. Стоит отметить, что булгур можно готовить не только в кастрюле, оно и в сковороде. 

Как вкусно приготовить булгур

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного булгура со сливочным маслом и специями, который получится рассыпчатым.

Рецепт булгура
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Ингредиенты:

  • 100 г. булгуру
  • 20 г. сливочного масла
  • 1 ст. л. натуральных специй "10 овощей"
  • соль
  • кипяток

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте крупу и обжарьте на сливочном масле 5 минут.

Жареный булгур

2. Добавьте соль и специи, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут.

Приготовление булгура

3. Залейте крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу) и готовьте на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.

Готовый булгур

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