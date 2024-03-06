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Как вкусно приготовить полезный булгур для ужина: рецепт вкусного блюда на сковороде
Булгур – идеальная крупа для приготовления вкусных каш, плова, супов, а также салатов. Стоит отметить, что булгур можно готовить не только в кастрюле, оно и в сковороде.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного булгура со сливочным маслом и специями, который получится рассыпчатым.
Ингредиенты:
- 100 г. булгуру
- 20 г. сливочного масла
- 1 ст. л. натуральных специй "10 овощей"
- соль
- кипяток
Способ приготовления:
1. Хорошо промойте крупу и обжарьте на сливочном масле 5 минут.
2. Добавьте соль и специи, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут.
3. Залейте крупу кипятком (вода должна полностью покрыть крупу) и готовьте на среднем огне к полному испарению и поглощению воды.
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