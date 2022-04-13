Как вкусно приготовить полезный морковный кекс к чаю: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Домашний кекс

Если вы хотите приготовить вкусный и полезный десерт к чаю, идеальным продуктом для этого будет морковь. Во-первых, в ней много необходимых витаминов и минералов, во-вторых, она отлично сочетается с тестом. Стоит отметить, что если в сдобные изделия с морковью добавить цедру цитрусовых, вы получите очень ароматное и вкусное угощение.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного морковного пирога, который будет очень ароматным, вкусным и красивым, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

  • Мука – 390 г

  • Сливочное масло –150 г

Масло и яйца
Видео дня

  • Сахар – 80 г

  • Соль – щепотка

  • Ваниль – щепотка

Ингредиенты для кекса

  • Сода – 1 ч. л.

  • Уксус 9% – 2 ст. л.

  • Яйца – 4 шт.

Яйца для теста

  • Морковь – 300 г

Способ приготовления:

1. Натрите на крупной терке морковь.

2. Взбейте яйца венчиком.

Приготовление кекса

3. Туда же всыпьте сахар, ваниль, соль и снова немногочисленно взбейте.

4. Растопите сливочное масло и слейте в яичную смесь.

Моркось для начинки

5. Соду погасите 2 ст. л уксуса, хорошо перемешайте и вылейте в миску, перемешайте.

6. После всыпьте муку и хорошо перемешайте, всыпьте морковь и снова хорошо перемешайте.

7. Разогрейте духовку до 180 С.

Рецепт кексов

8. Форму смажьте маслом, выложите тесто и отправьте в духовку на 40-45 минут при 180 С.

9. Готовый пирог сразу не доставайте из формы, дайте ему настояться.

Сейчас мы готовим

Все рецепты