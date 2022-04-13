Как вкусно приготовить полезный морковный кекс к чаю: делимся советами и рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный и полезный десерт к чаю, идеальным продуктом для этого будет морковь. Во-первых, в ней много необходимых витаминов и минералов, во-вторых, она отлично сочетается с тестом. Стоит отметить, что если в сдобные изделия с морковью добавить цедру цитрусовых, вы получите очень ароматное и вкусное угощение.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного морковного пирога, который будет очень ароматным, вкусным и красивым, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Мука – 390 г
Сливочное масло –150 г
Сахар – 80 г
Соль – щепотка
Ваниль – щепотка
Сода – 1 ч. л.
Уксус 9% – 2 ст. л.
Яйца – 4 шт.
Морковь – 300 г
Способ приготовления:
1. Натрите на крупной терке морковь.
2. Взбейте яйца венчиком.
3. Туда же всыпьте сахар, ваниль, соль и снова немногочисленно взбейте.
4. Растопите сливочное масло и слейте в яичную смесь.
5. Соду погасите 2 ст. л уксуса, хорошо перемешайте и вылейте в миску, перемешайте.
6. После всыпьте муку и хорошо перемешайте, всыпьте морковь и снова хорошо перемешайте.
7. Разогрейте духовку до 180 С.
8. Форму смажьте маслом, выложите тесто и отправьте в духовку на 40-45 минут при 180 С.
9. Готовый пирог сразу не доставайте из формы, дайте ему настояться.