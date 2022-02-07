Как вкусно приготовить пшеничную кашу: эксклюзивным рецептом поделился Денис Рева

Большинство людей не любят пшеничную кашу и считают, что это крупа для нищих. Но преимущества и польза этой крупы заметно недооценивают. В приготовлении важно лишь соблюдать пропорции и знать о некоторых лайфхаках.

Как правильно и вкусно приготовить пшеничную кашу и с чем ее лучше всего сочетать, рассказал известный шеф-повар Денис Рева в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL.

Эксперт отмечает, что пшеничная каша включает в себя множество полезных элементов, которые необходимы организму. А также это отличный продукт, который поможет разнообразить ежедневный рацион, не тратя много денег.

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Ингредиенты:

пшеничная каша – 0,5 ст

лук репчатый – 0,3 ст

сливочное масло – 0,1 ст.

Способ приготовления:

1. Отварить кашу до готовности.

2. Лук порезать мелкими кубиками и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

3. Посолить и поперчить лук.

4. Смешать с кашей.

В таком виде пшеничная каша может стать отличным гарниром к любому виду мяса и рыбы.

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