Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией
Главная проблема, которая возникает во время приготовления риса – это то, что крупа склеивается и становится похожей на кашу. Но если вы будете придерживаться следующей технологии – такого не произойдет. Блюдо получается достаточно диетическим и нежирным, ведь в составе много овощей и совсем нет лишнего жира.
Идея приготовления рассыпчатого риса с овощами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Сначала крупу нужно проварить, а затем добавить к овощам, которые уже на сковороде.
Ингредиенты:
- 1 стакан риса
- 3-4 ст.л. масла
- 1 небольшая луковица
- 1 болгарский перец
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1 банка консервированного горошка
- соль, перец
- 1-2 ч.л. карри (регулируйте по вкусу)
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промываем и отвариваем в подсоленной воде до готовности.
2. Лук поджариваем до золотистого цвета.
3. Добавляем нарезанный перец и обжариваем все еще 2 минуты.
4. Добавляем кукурузу и горошек, тушим еще 2-3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага.
5. Добавляем соль, черный перец и карри, перемешиваем.
6. Высыпаем отварной рис и готовим на небольшом огне еще несколько минут, постоянно помешивая.
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