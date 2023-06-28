Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией

Главная проблема, которая возникает во время приготовления риса – это то, что крупа склеивается и становится похожей на кашу. Но если вы будете придерживаться следующей технологии – такого не произойдет. Блюдо получается достаточно диетическим и нежирным, ведь в составе много овощей и совсем нет лишнего жира.

Идея приготовления рассыпчатого риса с овощами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Сначала крупу нужно проварить, а затем добавить к овощам, которые уже на сковороде.

Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией

Ингредиенты:

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  • 1 стакан риса
  • 3-4 ст.л. масла
  • 1 небольшая луковица
  • 1 болгарский перец
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 банка консервированного горошка
  • соль, перец
  • 1-2 ч.л. карри (регулируйте по вкусу)

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией

1. Рис хорошо промываем и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

2. Лук поджариваем до золотистого цвета.

Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией

3. Добавляем нарезанный перец и обжариваем все еще 2 минуты.

Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией

4. Добавляем кукурузу и горошек, тушим еще 2-3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага.

5. Добавляем соль, черный перец и карри, перемешиваем.

Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией

6. Высыпаем отварной рис и готовим на небольшом огне еще несколько минут, постоянно помешивая.

Как вкусно приготовить рассыпчатый рис с овощами: делимся технологией

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