Главная проблема, которая возникает во время приготовления риса – это то, что крупа склеивается и становится похожей на кашу. Но если вы будете придерживаться следующей технологии – такого не произойдет. Блюдо получается достаточно диетическим и нежирным, ведь в составе много овощей и совсем нет лишнего жира.

Идея приготовления рассыпчатого риса с овощами опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Сначала крупу нужно проварить, а затем добавить к овощам, которые уже на сковороде.

Ингредиенты:

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1 стакан риса

3-4 ст.л. масла

1 небольшая луковица

1 болгарский перец

1 банка консервированной кукурузы

1 банка консервированного горошка

соль, перец

1-2 ч.л. карри (регулируйте по вкусу)

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промываем и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

2. Лук поджариваем до золотистого цвета.

3. Добавляем нарезанный перец и обжариваем все еще 2 минуты.

4. Добавляем кукурузу и горошек, тушим еще 2-3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага.

5. Добавляем соль, черный перец и карри, перемешиваем.

6. Высыпаем отварной рис и готовим на небольшом огне еще несколько минут, постоянно помешивая.

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